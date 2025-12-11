भेसळयुक्त अन् इंजेक्टेड स्ट्रॉबेरी कशी ओळखाल? या सोप्या टेस्ट नक्की करा

Aarti Badade

स्ट्रॉबेरीची निवड

स्ट्रॉबेरी (Strawberry) खरेदी करताना त्यांची नैसर्गिक चव (Natural Taste) आणि गुणवत्ता (Quality) जपली आहे की नाही, हे ओळखणे आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

Adulterated Strawberries

|

Sakal

रंग आणि चमक तपासा

जर स्ट्रॉबेरीचा रंग खूप एकसारखा, तेजस्वी (Bright) आणि कृत्रिम लाल (Artificial Red) दिसत असेल, तर ती रासायनिक (Chemical) रंगाने रंगवलेली असू शकते.

Adulterated Strawberries

|

Sakal

वास आणि पोत (Texture)

नैसर्गिक स्ट्रॉबेरीला गोड आणि मातीचा विशिष्ट वास येतो. जर वास येत नसेल किंवा ती खूप कडक असेल, तर ती कृत्रिम असू शकते.

Adulterated Strawberries

|

Sakal

पाणी चाचणी

एका ग्लास पाण्यात (Water) एक स्ट्रॉबेरी टाका. जर ती पाण्यात रंग (Color) सोडत असेल, तर ती भेसळयुक्त (Adulterated) असण्याची शक्यता आहे.

Adulterated Strawberries

|

Sakal

इंजेक्शनचे छिद्र

इंजेक्टेड स्ट्रॉबेरीवर बारीक सुईचे छिद्र (Needle Hole) दिसू शकते, जिथून रसायनं (Chemicals) आत टोचली (Injected) जातात.

Adulterated Strawberries

|

Sakal

अति-गोडपणा

इंजेक्टेड फळं खूप गोड लागतात, पण त्यांच्यात नैसर्गिक चव नसते. तसेच, त्यांचा आकार फुगलेला (Swollen) किंवा असमान (Uneven) दिसू शकतो.

Adulterated Strawberries

|

Sakal

निवड कशी करावी?

हलका लाल, थोडासा हिरवा रंग आणि घट्ट (Firm) असलेली स्ट्रॉबेरी निवडा. नैसर्गिक सुगंध (Natural Fragrance) तपासूनच खरेदी करा.

Adulterated Strawberries

|

Sakal

थंडी वाढलीय… दुपारी-रात्री जेवणात शरीराला उष्णता देणारा हा पदार्थ जरूर खा!

Bajra Bhakri winter Benefits

|

Sakal

येथे क्लिक करा