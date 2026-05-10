पेट्रोल पंपावर तुमच्यासोबत होऊ शकते मोठी फसवणूक, अजिबात करू नका 'या' 3 चुका

पेट्रोल पंपावर फसवणूक

पेट्रोल पंपावर होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी काही महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा

शून्य तपासा

इंधन भरण्यापूर्वी मशीनवर 'झिरो' (०) सेट केला आहे की नाही याची खात्री करा.

घनतेची तपासणी

पेट्रोलची घनता ७३०-७७५ आणि डिझेलची ८२०-८७० दरम्यान असल्याची खात्री करा.

रीडिंगवर लक्ष

मीटरच्या आकड्यांकडे सतत लक्ष ठेवा, कारण वेगाने वाढणाऱ्या रीडिंगमध्ये फेरफार असू शकतो.

गोंधळापासून सावध

कर्मचारी बोलण्यात गुंतवून शून्यावर न आणता पुन्हा इंधन भरण्याची शक्यता असते, तिथे सावध राहा.

शॉर्ट डिलिव्हरी फ्रॉड

इंधन अपेक्षेपेक्षा कमी भरल्याचे वाटल्यास मशीनमध्ये छेडछाड झालेली असू शकते.

५ लिटर चाचणी

फसवणुकीची शंका आल्यास पंपावरील ५ लिटरच्या प्रमाणित उपकरणाने इंधनाचे मोजमाप तपासा.

इंधनाचा प्रकार

तुम्ही मागितलेले साधे पेट्रोलच भरले जात आहे की महागडे प्रीमियम, याकडे लक्ष द्या.

जंपिंग मीटर

इंधन भरताना मीटरचे आकडे मध्येच उड्या मारत असतील, तर इंधन भरण्याचे थांबवा.

पंप व्यवस्थापकाकडे तक्रार

कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित पेट्रोल पंपाच्या व्यवस्थापकाकडे दाद मागा.

ऑनलाइन तक्रार केंद्र

मोठी फसवणूक झाल्यास पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर किंवा ग्राहक सेवा केंद्रावर तक्रार करा.

