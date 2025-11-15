बदलत्या हवामानातही राहा निरोगी

पुजा बोनकिले

हवामान बदल

हवामान बदलते तसे तुमच्या शरीराची प्रतिक्रिया देखील बदलते.

आजार वाढतात

ऋतूतील बदल, विशेषतः पावसाळ्यापासून हिवाळ्यापर्यंत, तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत करू शकतात, ज्यामुळे तुम्हाला खोकला, सर्दी आणि संसर्ग होण्याची शक्यता वाढते.

उपाय

निरोगी राहण्यासाठी पुढील गोष्टी कराव्या.

परिसर स्वच्छ ठेवा

बदलत्या वातावरणात निरोगी राहण्यासाठी आजुबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवावा.

पुरेशी झोप आणि व्यायाम

तुम्ही पुरेशी झोप आणि व्यायाम केल्यास निरोगी राहाल.

sleep | sakal

पोटाचे आरोग्य

बदलत्या वातावरणात निरोगी राहण्यासाठी पचन सुलभ होतील अशा पदार्थांचा समावेश करावा.

भरपुर पाणी प्या

हिवाळ्यात हायड्रेट राहणे गरजेचे आहे.

esakal

उबदार कपडे

बदलत्या वातावरणात उबदार कपडे घातल्यास आजार दूर राहतील.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवा

बदलत्या वातावरणात रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते, अशावेळी आराहात पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करावा.

शुगर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी औषधाप्रमाणे 'हे' फळ करते काम

best fruits to control high sugar levels naturally

|

Sakal

आणखी वाचा