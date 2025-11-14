शुगर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी औषधाप्रमाणे 'हे' फळ करते काम

मधुमेह

रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्यास अनेक समस्या उद्भवतात.

जागतीक मधुमेह दिन

दरवर्षी १४ नोव्हेंबरला जागतीक मधुमेह दिन साजरा केला जातो.

उपाय

मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणत्या फळांचे सेवन करावे हे जाणून घेऊया.

ब्लॅकबेरी

मधुमेह नियंत्रणात ठेवायचा असेल तर ब्लॅखबेरी खावी.

जांभूळ

जांभूळ खाणे मधुमेहांसाठी फायदेशीर असते.

इन्सुलिन कमी करते

जांभूळ खाल्याने इन्सूलिनची पातळी कमी होते.

ग्लायसेमिक इडेक्स कमी

या फळांचे सेवन केल्याने ग्लायसेमिक इडेक्स कमी होतो.

फायबर मुबलक प्रमाणात

या दोन्ही फळांमध्ये फायबर मुबलक प्रमाणात असते. ज्यामुळे पचन सुलभ होते.

कमी कॅलरी

या फळांमध्ये कॅलरी कमी असते. यामुळे वजन देखील नियंत्रणात राहते.

