शुगर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी औषधाप्रमाणे 'हे' फळ करते काम

रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्यास अनेक समस्या उद्भवतात.
दरवर्षी १४ नोव्हेंबरला जागतीक मधुमेह दिन साजरा केला जातो.
मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणत्या फळांचे सेवन करावे हे जाणून घेऊया.
मधुमेह नियंत्रणात ठेवायचा असेल तर ब्लॅखबेरी खावी.
जांभूळ खाणे मधुमेहांसाठी फायदेशीर असते.
जांभूळ खाल्याने इन्सूलिनची पातळी कमी होते.
या फळांचे सेवन केल्याने ग्लायसेमिक इडेक्स कमी होतो.
या दोन्ही फळांमध्ये फायबर मुबलक प्रमाणात असते. ज्यामुळे पचन सुलभ होते.
या फळांमध्ये कॅलरी कमी असते. यामुळे वजन देखील नियंत्रणात राहते.
