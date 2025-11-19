वीकऑफ जवळ आला की लोक का होतात Happy? वाचा मानसशास्त्र काय सांगतं

पुजा बोनकिले
आठवडाभराच्या धकाधकीनंतर शरीर-मेंदूला विश्रांती मिळणार याचा आनंद होतो.
अर्लाम न लावता निवांत झोप घेता येणार या गोष्टींचा आनंद असतो.
वीकऑफच्या दिवशी जवळच्या लोकांसोबत वेळ घालवता येते.
हौशी काम, वाचन, जिम, चित्रपट, गेम, जे आठवड्यात करता येत नाही ते करता येते.
शॉपिंग, कॅफे, ट्रिप, रिलॅक्सिंग डिनर याची तयारी करता येते. यामुळे वीकऑफ आवडतो.
कामाच्या दडपणापासून थोडा ब्रेक मिळाल्याने मन प्रसन्न होतं.
वीकऑफच्या दिवशी पेंटिंग, म्युझिक, कुकिंग, फोटोग्राफी यांना वेळ देता येतो.
वीकऑफमुळे शरीर-मन रीफ्रेश होऊन कामात नवीन जोश येतो.
