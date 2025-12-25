MRP पेक्षा जास्त दराने दारू विकली? तर विक्रेत्यावर कारवाई कशी आणि कुठे करावी? जाणून घ्या प्रक्रिया...

दारूचे सेवन

मद्यपान करणारे आनंद घेण्यासाठी एखाद्या प्रसंगाची वाट पाहत नाहीत. सर्वांना माहित आहे की दारूचे सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. दारूच्या बाटल्यांवरही हे लिहिलेले असते.

दरापेक्षा जास्त शुल्क

असे असूनही भारतात दररोज दारूचे सेवन केले जाते. उन्हाळ्यात लोक भरपूर थंड बिअर पितात. अनेकदा असे दिसून आले आहे की दुकानदार दारूच्या बाटलीवर छापलेल्या दरापेक्षा जास्त शुल्क आकारतात.

दंड

जर तुमच्यासोबत असे काही घडले तर तुम्ही दुकानदाराला दंड करू शकता. जर तुम्ही दारू खरेदी करत असाल आणि दुकानदार बाटलीवर छापलेल्या किमतीपेक्षा जास्त किंमत मागत असेल तर जास्त पैसे देऊ नका.

प्रोत्साहन

अनेकदा असे दिसून येते की दारू खरेदी करताना लोक वाद घालत नाहीत. दुकानदार जास्त मागितला तरी ते पैसे देतील. यामुळे दुकानदारांना प्रोत्साहन मिळते.

पैसे

जर एखादा दुकानदार तुमच्याकडून दारूच्या बाटलीवर छापलेल्या किमतीपेक्षा जास्त पैसे मागत असेल, तर त्याला सांगा की तुम्ही जास्त पैसे देणार नाही.

तक्रार

जर तो अजूनही जास्त पैसे मागत असेल तर तुम्ही त्याची तक्रार कराल. बऱ्याचदा दुकानदार भीतीमुळे जास्त पैसे आकारत नाहीत. पण जर तो नकार देत असेल तर त्याची तक्रार करा.

शुल्क

जर एखादा दुकानदार तुमच्या नकारानंतरही दारूसाठी छापील दरापेक्षा जास्त शुल्क आकारत राहिला. तुम्ही तक्रार करण्यास सांगितल्यानंतरही तो त्याचे पालन करण्यास नकार देत राहिला.

उत्पादन शुल्क विभाग

तर तुम्ही त्याची तक्रार उत्पादन शुल्क विभागाकडे करू शकता. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जवळजवळ प्रत्येक दारू दुकानावर उत्पादन शुल्क विभागाचा क्रमांक प्रदर्शित केलेला असतो.

नंबर

त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही दुकानदाराबद्दल तक्रार करू शकता. जर तुम्हाला दुकानाबाहेर नंबर सापडला नाही, तर तुम्ही तुमच्या राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाचा नंबर ऑनलाइन शोधू शकता.

दुकानदार

तक्रार दाखल करू शकता. जर तुमची तक्रार योग्य असल्याचे आढळले तर दुकानदाराला दंड होऊ शकतो.

