नवीन स्मार्टफोनची योग्य काळजी कशी घ्यावी? तज्ज्ञांनी शेअर केल्या खास टिप्स

पुजा बोनकिले

नवीन फोन

अनेक लोक फोन खराब झाल्यावर नवीन फोन खरेदी करतात.

नवीन फोनची काळजी

नवीन फोनची कशी काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया.

फोन कव्हर

नवीन फोन खरेदी केल्यावर सर्वात आधी फोन कव्हर घ्यावी. यामुळे बॅकसाइड लवकर खराब होणार नाही.

चांगली स्क्रीन प्रोटेक्टर

चांगल्या दर्जेचा स्क्रीन प्रोटेक्टर घ्यावा. यामुळे  स्क्रीनवर स्क्रॅच पडणार नाही.

सॉफ्टवेअर अपडेट ठेवा

फोनचे सॉफ्टवेअर नेहमी अपडेट ठेवा. नवीन ऑपरेटिंग सिस्टिम इन्टॉल करा.

बॅटरी लाइफ

बॅटरी जास्त चार्ज करु नका. ८० पर्यंत मोबाइल चार्ज करावा.

अॅप्स वापरताना सावधगिरी बाळगा

फक्त विश्वसनीय स्त्रोतांकडून अॅप्स डाउनलोड करावे. गरज नसलेले अॅप्स डिलिट करावे.

डेटा बॅकअप घ्या

महत्वाच्या फायली आणि डेटाचे रक्षण करण्यासाठी क्लाउडवर किंवा बाह्य डिव्हाइसवर बॅकअप घ्यावा.

