कोंडा, खाज अन् केसगळती कायमची दूर! टाळूसाठी रामबाण उपाय

Aarti Badade

केसांचे आरोग्य मुळांपासून!

केस सुंदर दिसण्यासाठी केवळ शॅम्पू लावणे पुरेसे नाही; केसांच्या मुळांचे म्हणजेच टाळूचे आरोग्य जपणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.

टाळूची काळजी का घ्यावी?

जर तुमची टाळू निरोगी असेल, तर केस गळणे, कोंडा होणे आणि खाज सुटणे यांसारख्या समस्या आपोआप कमी होतात.

टाळूला स्क्रब करा

जसे आपण चेहऱ्याला स्क्रब करतो, तसेच टाळूलाही आठवड्यातून एकदा स्क्रब करा. यामुळे रक्ताभिसरण वाढते आणि केसांची मुळे मोकळी होतात.

बोटांच्या टोकांनी मसाज

डोके थोडे खाली झुकवून ५ ते १० मिनिटे बोटांच्या टोकांनी टाळूचा मसाज करा; यामुळे केसांची वाढ झपाट्याने होण्यास मदत मिळते.

केमिकल शॅम्पू टाळा

जास्त केमिकलयुक्त शॅम्पूमुळे टाळू कोरडा पडतो. नेहमी सौम्य किंवा हर्बल शॅम्पूचा वापर करण्याचा प्रयत्न करा.

रोझमेरी स्प्रेचा चमत्कार

पाण्यात रोझमेरीची पाने उकळून ते पाणी स्प्रे बाटलीत भरा. रोज रात्री हे पाणी टाळूला लावल्यास केसांची मुळे मजबूत होतात.

ॲपल सायडर व्हिनेगर

केस धुवून झाल्यावर पाण्यात थोडे ॲपल सायडर व्हिनेगर मिसळून त्याने टाळू स्वच्छ करा; यामुळे कोंडा होत नाही आणि टाळूचा ओलावा टिकतो.

टाळूची स्वच्छता राखा

बाहेरून आल्यावर केसांमधील धूळ आणि घाम स्वच्छ करणे गरजेचे आहे, कारण घामामुळे टाळूला संसर्ग (Infection) होऊ शकतो.

नैसर्गिक तेलांचा वापर

खोबरेल किंवा बदामाच्या तेलाने आठवड्यातून दोनदा मालिश केल्याने टाळूला आवश्यक पोषण मिळते.

निरोगी केसांचा मंत्र

योग्य आहार, पुरेशी झोप आणि टाळूची नियमित स्वच्छता हीच लांब आणि घनदाट केसांची गुरुकिल्ली आहे.

