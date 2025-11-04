ChatGPT Go प्रीमिअम फ्रीमध्ये वापरा एका क्लिकवर..ही आहे लिंक

Saisimran Ghashi

ChatGPT Go फ्री

संपूर्ण १ वर्ष भारतीयांसाठी ChatGPT Go फ्रीमध्ये सुरू झाले आहे

chatgpt go 1 year free for indians

|

esakal

कसे वापरायचे?

आजपासून OpenAI ने हि सुविधा सुरू केली आहे चला तर जाणून घ्या कसे वापरायचे

how to use chatgpt go for free

|

esakal

लॉगिन किंवा साइन अप

ChatGPT App किंवा वेबसाइटवर जा लॉगिन किंवा साइन अप करा तिथे Try ChatGPT Go पर्याय निवडा.

how to login/sign up chatgptgo

|

esakal

Upgrade to Go for Free

तिथे Upgrade to Go for Free पर्याय निवडा 0 रुपये पेमेंटचा पर्याय निवडा.

how to Upgrade to ChatGPT Go for Free

|

esakal

पेमेंट ऑप्शन

पेमेंट ऑप्शनमध्ये UPI ID/ Credit Card/Debit Card यापैकी पर्याय निवडा.

what is chatgpt go

|

esakal

लगेच रिफंड

अकाऊंटवरून 1 किंवा 2 रुपये कट होतील पण ते लगेच रिफंड होतील.

chatgpt go free subscription plan

|

esakal

मिनिटात प्रोसेस पूर्ण

आणि झालं मिनिटात तुमची सब्स्क्रिप्शन प्रोसेस पूर्ण होईल

chatgpt go free subscription process

|

esakal

प्रीमियम फीचर्स

आता तुम्ही ChatGPT प्रीमियम सारखे फीचर्स वापरू शकता

OpenAI chatgpt go free for indians

|

esakal

