ChatGPT Go प्रीमिअम फ्रीमध्ये वापरा एका क्लिकवर..ही आहे लिंक

Saisimran Ghashi
संपूर्ण १ वर्ष भारतीयांसाठी ChatGPT Go फ्रीमध्ये सुरू झाले आहे
आजपासून OpenAI ने हि सुविधा सुरू केली आहे चला तर जाणून घ्या कसे वापरायचे
ChatGPT App किंवा वेबसाइटवर जा लॉगिन किंवा साइन अप करा तिथे Try ChatGPT Go पर्याय निवडा.
तिथे Upgrade to Go for Free पर्याय निवडा 0 रुपये पेमेंटचा पर्याय निवडा.
पेमेंट ऑप्शनमध्ये UPI ID/ Credit Card/Debit Card यापैकी पर्याय निवडा.
अकाऊंटवरून 1 किंवा 2 रुपये कट होतील पण ते लगेच रिफंड होतील.
आणि झालं मिनिटात तुमची सब्स्क्रिप्शन प्रोसेस पूर्ण होईल
आता तुम्ही ChatGPT प्रीमियम सारखे फीचर्स वापरू शकता
