महागड्या हेअर स्पाची गरजच नाही! 'या' गोष्टी मिसळून बनवा 5 नॅचरल हेअर मास्क

Aarti Badade

प्रदूषण, तणाव आणि केस

आजच्या व्यस्त जीवनशैलीत प्रदूषण, मानसिक तणाव आणि रासायनिक उत्पादनांच्या अतिवापरामुळे केस गळणे, कोंडा आणि कोरडेपणा या समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत.

दही आणि मेथीची पेस्ट

रात्री भिजवलेल्या मेथीची सकाळी पेस्ट करून ती दह्यात मिक्स करा आणि मुळांवर लावा; यातील प्रोटीन व निकोटिनिक ॲसिडमुळे रक्ताभिसरण सुधारून नवीन केसांची वाढ होते.

केसांसाठी दही आणि मधाचे मिश्रण

सततच्या हीट स्टायलिंगमुळे केस ड्राय झाले असल्यास दह्यासोबत नैसर्गिक मॉइश्चरायझर असलेला मध मिक्स करून लावा, यामुळे केसांना खोलवर आर्द्रता मिळून ते मऊ आणि सिल्की होतात.

दही आणि लिंबाचा रस

कोंड्याच्या समस्येसाठी दह्यामध्ये लिंबाचा रस मिसळून लावणे फायदेशीर ठरते; लिंबाचे अँटी-फंगल गुण स्कॅल्प स्वच्छ करतात आणि दह्यातील लॅक्टिक ॲसिड मृत त्वचा काढून टाकते.

दही आणि अंडे

केस वारंवार तुटत असल्यास दह्यासोबत अंडे मिसळून हेअर मास्क तयार करा; अंड्यातील प्रोटीन आणि बायोटिन केसांना आवश्यक पोषण देऊन त्यांना दाट व मजबूत बनवतात.

दही आणि केळ्याचा मास्क

केसांमधील रफनेस कमी करून इन्स्टंट स्मूदनेस आणि नैसर्गिक चमक मिळवण्यासाठी दह्यासोबत चांगले मॅश केलेले केळे एकत्र करून केसांना मुळापासून टोकांपर्यंत लावा.

तज्ज्ञांनी दिलेला महत्त्वाचा सल्ला

हा हेअर मास्क स्कॅल्पवर केवळ ३० ते ४५ मिनिटेच ठेवावा; तसेच ज्यांना सर्दी किंवा सायनसचा त्रास आहे त्यांनी थेट थंड दही डोक्याला लावणे पूर्णपणे टाळावे.

योग्य जीवनशैली आणि पॅच टेस्ट आवश्यक

केस धुण्यासाठी नेहमी सौम्य शॅम्पू वापरावा, प्रथिनेयुक्त संतुलित आहार व पुरेशी झोप घ्यावी आणि कोणताही घरगुती उपाय करण्यापूर्वी एकदा पॅच टेस्ट नक्की करून घ्यावी.

