गुलाबपाण्याने मिळवा नैसर्गिक तेज

Anushka Tapshalkar
गुलाबपाणी ही सौंदर्याची नैसर्गिक देणगी आहे. ते त्वचेला ताजेतवाने, ओलसर आणि उजळ बनवते.
natural skin glow
sakal
गुलाबपाणी त्वचेत आर्द्रता टिकवून ठेवते आणि कोरडेपणा दूर करते. त्यामुळे त्वचा मऊ व तजेलदार राहते.
Moisturizes skin
akal
ते चेहऱ्यावरील धूळ, तेल व अशुद्धता दूर करते. तसेच त्वचेचा नैसर्गिक ओलावा टिकवून ठेवते.
Natural Cleanser
sakal
गुलाबपाणी त्वचेचा pH संतुलन राखते, रोमछिद्र घट्ट करते आणि त्वचेचा टोन एकसारखा ठेवते.
Use as toner
sakal
त्यातील अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्मामुळे मुरुम, लालसरपणा किंवा सनबर्नमध्ये आराम मिळतो.
skin irritations
sakal
गुलाबपाण्यातील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेचे वृद्धत्व रोखतात आणि प्रदूषणामुळे होणारे नुकसान कमी करतात.
sakal
क्लेंझर, टोनर किंवा फेस मिस्ट म्हणून दररोज वापरा आणि त्वचेचा नैसर्गिक तेजस्विता अनुभवण्यासाठी.
daily use
sakal
Health Benefits of Asafoetida (हिंग)
sakal