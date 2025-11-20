150 वर्षांपूर्वी कशी होती भारतातली 5 प्रमुख राज्ये? 10 ऐतिहासिक फोटो पाहून बसेल आश्चर्याचा धक्का

Saisimran Ghashi

मुंबई

महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई 150 वर्षांपूर्वी

maharashtra 150 years old photos

|

पुणे

येरवडा काराग्रह दुर्मिळ फोटो

mumbai pune old photos

|

भारताची राजधानी

भारताची राजधानी दिल्लीचे हे दुर्मिळ छायाचित्र

delhi 150 years old photos

|

दिल्ली

दिल्लीचे इंडिया गेट.. अतिशय शांत, रिकामा रस्ता

uttar pradesh historical images

|

कर्नाटक

कर्नाटकचे हार्ट बेंगलोर 150 वर्षांपूर्वी कसे होते पाहा

karnataka 150 years ago image

|

बंगळूरु

बंगळुरूचे न्यू मार्केट, आणि रसेल मार्केट 150 वर्षांपूर्वी

bengaluru new market 150 years old photos

|

चेन्नई

तामिळनाडू राज्यामधील मुख्य शहर चेन्नई

chennai 150 years old photos

|

मद्रास

स्वातंत्र्यापूर्व काळात चेन्नईला मद्रास म्हटले जात

tamilnadu 150 years old photos

|

कलकत्ता

स्वातंत्र्यापूर्वीचे कलकत्ता म्हणजेच आताचे कोलकाता शहर

west bangal historical photos

|

कोलकाता

कोलकाताची अत्यंत दुर्मिळ 100 वर्षांपूर्वीची छायाचित्रे

kolkata city old images 150 years

|

