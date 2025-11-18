कोणत्या मूलांकाचे लोक जास्त वर्षे जगतात? जाणून घ्या तुमचा मूलांक

Saisimran Ghashi

दीर्घायुष्याचे रहस्य


प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्टच्या नव्या अभ्यासानुसार काही खास मूलांक असणारे लोक इतरांच्या तुलनेत सर्वात जास्त वर्षे जगतात.

मूलांक १ कोणाचा असतो?


जन्म १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला असेल किंवा ज्यांच्या जन्म तारखेची बेरीज १ आहे अशांचा मूलांक १ असतो.

सूर्याची शक्ती


संख्या १ ही सूर्याची ऊर्जा मानली जाते, जी जीवनाला नवीन सुरुवात आणि शेवटपर्यंत स्थिरता देते.

स्वभाव वैशिष्ट्य


हे लोक जन्मजात लीडर, आत्मविश्वासपूर्ण, स्वावलंबी असतात आणि इतरांना प्रेरणा देतात.

प्रसिद्ध उदाहरणे


शाहरुख खान आणि रतन टाटा यांचा मूलांक १ असून दोघेही करिअर व वैयक्तिक जीवनात दीर्घकाळ यशस्वी व स्थिर आहेत.

आव्हाने व मजबुती


हे लोक प्रत्येक संकटातून अधिक मजबूत होऊन बाहेर पडतात आणि कधी मागे वळून पाहत नाहीत.

सुसंगत संबंध व सल्ला


मूलांक ३, ५, ६ शी दीर्घकाळ टिकणारे नाते असते; सोनेरी रंग आणि १, ३, ५ या संख्या वापरल्याने जीवन आणखी उज्ज्वल व दीर्घ होते.

डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

