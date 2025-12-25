मुघलांच्या राज्यात कसा साजरा व्हायचा ख्रिसमस? औरंगजेबाने तर...

Sandip Kapde
भारतात नाताळ साजरा होण्याची सुरुवात ब्रिटिश काळापूर्वीच मुघल साम्राज्यात झाल्याचे इतिहासातून स्पष्ट होते.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
मुघल काळात ख्रिश्चन समुदायाने नाताळ साजरा केला आणि तो दरबारी संस्कृतीचा एक भाग बनला.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
अकबर, जहांगीर आणि शाहजहान यांच्या काळात धार्मिक सहिष्णुतेमुळे ख्रिसमससारख्या सणांना मान्यता मिळाली.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
युरोपमधून आलेल्या ख्रिश्चन मिशनऱ्यांमुळे भारतात ख्रिसमसची धार्मिक परंपरा रुजली.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
मिशनरींना केवळ धर्मप्रचारासाठी नव्हे तर खगोलशास्त्र, औषध, कला आणि भाषाज्ञानासाठी दरबारात सन्मान मिळत असे.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
मुघल सम्राटांनी ख्रिश्चन समुदायाला चर्च, मठ आणि सण साजरे करण्याचे धार्मिक स्वातंत्र्य दिले.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
काही प्रसंगी मुघल सम्राट स्वतः ख्रिसमसच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहत आणि प्रोत्साहन देत.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
अकबराने इबादत खाना स्थापन करून ख्रिश्चन धर्मगुरूंना त्यांच्या परंपरांसह दरबारात स्थान दिले.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
जहांगीरच्या काळात युरोपियन व्यापाऱ्यांच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे नाताळ साजरा होण्याचे उल्लेख आढळतात.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
शाहजहानच्या स्थापत्यवैभवाच्या काळातही राजनैतिक पातळीवर ख्रिसमस साजरा होत राहिला.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
त्या काळातील चर्च मेणबत्त्या, तेलाचे दिवे, फुले आणि स्थानिक पानांनी सजवली जात असत.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
नाताळच्या पूर्वसंध्येला रात्रीची आणि २५ डिसेंबरला सकाळची विशेष प्रार्थना केली जात असे.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
ख्रिसमसला मांसाहार, मिठाई, वाइन आणि भारतीय-युरोपियन मिश्र पाककृती तयार केल्या जात.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
औरंगजेबाच्या रूढीवादी धोरणांमुळे काही गैर-मुस्लिम सणांवर निर्बंध आले आणि ख्रिसमसचा दरबारी उत्साह कमी झाला.
How was Christmas celebrated in the Mughal empire
esakal
Peshwa-Era Postal system (Photo AI)
Esakal