कसे होते पेशव्यांच्या काळातील टपाल खाते? दिल्लीपर्यंत पोहोचवली जायची पत्रे

Sandip Kapde

व्यवस्था

पेशव्यांच्या काळात टपालखाते सार्वजनिक स्वरूपाचे नव्हते, तर ते मुख्यतः सरकारी कामकाजासाठीच वापरले जात असे.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

जासूद

सरकारी पत्रे नेण्यासाठी जासूद, काशीद किंवा हरकारी यांची नेमणूक केली जात असे.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

खासगी

जासूद सरकारी पत्रे नेत असताना खासगी लोकांनाही आपली पत्रे त्यांच्यासोबत पाठवण्याची मुभा होती.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

गडी

जवळच्या गावांमध्ये पत्रे पोहोचवण्यासाठी स्वतंत्र गडी पाठवावे लागत असत.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

मदत

पत्रवाहकांना वाटेत मदत करण्याची जबाबदारी गावातील कुलकर्णी व पाटील यांच्यावर टाकलेली असे.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

प्रवास

पुण्याहून दिल्ली, कलकत्ता, श्रीरंगपट्टणं, अर्काट अशा शेकडो कोस दूरच्या राजधानीत जासूद पाठवले जात.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

सुरक्षितता

लांब प्रवासात सुरक्षिततेसाठी एका जासुदाच्या जोडीला दुसरा जासूद सोबत दिला जात असे.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

धोका

एक जासूद शत्रूच्या हाती लागला तरी दुसरा तरी पत्र सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवेल, असा यामागचा उद्देश होता.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

मुदत

गावोगावांतील अंतर पाहून कोणत्या ठिकाणी किती दिवसांत पोहोचायचे याची ठरावीक मुदत ठरवली जाई.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

दंड

जासूद ठरलेल्या मुदतीत पोहोचले नाहीत तर त्यांची मजुरी कापली जात असे.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

इनाम

पत्रे ठरलेल्या वेळेपेक्षा लवकर पोहोचवल्यास जासूदांना बक्षीस किंवा इनाम दिले जाई.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

उदाहरण

१७५३–५४ मध्ये पुण्याहून दिल्लीला पाठवलेल्या पत्रासाठी ठरावीक दिवसांनुसार ५० ते ३० रुपयांपर्यंत बक्षिसाची अट होती.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

प्रशंसा

मेजर ब्रौटन यांनी आपल्या पुस्तकात जासूद हे अत्यंत चलाख व हुशार असल्याचे नमूद केले आहे.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)मानधन

हरकारे दिवसाला साधारण तीन रुपये मानधनावर काम करत असत.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

सुधारणा

नाना फडणवीसांनी टपालखात्यात अधिक शिस्त व वेग आणून दूरदूरच्या ठिकाणांहून अचूक बातम्या मिळवण्याची व्यवस्था उभी केली.

Peshwa-Era Postal system (Photo AI)

|

esakal

शिवरायांनी किल्ल्यांच्या दुरुस्तीसाठी किती केलेली निधीची तरतूद? प्रत्येक गडाची आकडेवारी

chhtrapti Shivaji Maharaj

|

esakal

येथे क्लिक करा