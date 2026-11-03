१०० वर्षांपूर्वी दिवाळी कशी साजरी केली जात होती?

Sandip Kapde
१०० वर्षांपूर्वी दिवाळीत घरोघरी मातीच्या पणत्या लावल्या जात असत. तेलाच्या दिव्यांनी घराचा प्रत्येक कोपरा उजळून निघत असे.
दिवाळीच्या पहाटे लवकर उठून गरम पाण्याने अभ्यंगस्नान केले जात असे. अंगाला सुगंधी तेल आणि नैसर्गिक उटणे लावण्याची परंपरा होती.
How Diwali Was Celebrated 100 Years Ago
esakal
चकली, करंजी, लाडू, कडबोळी असे सर्व पदार्थ घरीच बनवले जात असत. कुटुंबातील सर्वजण एकत्र येऊन फराळाची तयारी करत असत.
How Diwali Was Celebrated 100 Years Ago
esakal
घराच्या अंगणात तांदळाचे पीठ, नैसर्गिक रंग आणि फुलांच्या पाकळ्यांनी सुंदर रांगोळ्या काढल्या जात असत.
How Diwali Was Celebrated 100 Years Ago
esakal
दिवाळीत लहान मुले मातीचे किल्ले तयार करत असत. त्यावर मावळे, तोफा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची प्रतिकृती उभारली जात असे.
How Diwali Was Celebrated 100 Years Ago
esakal
लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी घरातील धनधान्य, दागिने आणि व्यापारातील हिशोबाच्या वह्यांची विधिवत पूजा केली जात असे.
How Diwali Was Celebrated 100 Years Ago
esakal
दिवाळी पाडव्याला व्यापारी नवीन हिशोबाच्या वह्या सुरू करत असत. स्वस्तिक काढून नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात केली जात असे.
How Diwali Was Celebrated 100 Years Ago
esakal
फटाक्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी होते. भुईचक्र, फुलबाज्या आणि सुरसुरी यांसारख्या साध्या फटाक्यांनी मुले आनंद साजरा करत असत.
How Diwali Was Celebrated 100 Years Ago
esakal
दिवाळीच्या निमित्ताने नातेवाईक, शेजारी आणि मित्रमंडळी एकमेकांच्या घरी जाऊन शुभेच्छा देत असत. सणाचा आनंद एकत्र साजरा केला जात असे.
How Diwali Was Celebrated 100 Years Ago
esakal
दिवाळीचा आनंद महागड्या वस्तूंमध्ये नव्हता, तर मातीच्या दिव्यांच्या प्रकाशात, घरगुती फराळात, कुटुंबाच्या सहवासात आणि आपुलकीच्या नात्यांमध्ये सामावलेला होता.
How Diwali Was Celebrated 100 Years Ago
esakal
Fear and uncertainty grip a remote village in Satara as wildlife threats disrupt everyday life.
esakal