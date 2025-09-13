माचिसची पहिली काडी कशी तयार झाली? प्रक्रिया काय होती?

आगीच्या काड्या

आगीच्या काड्या ही प्रत्येक घरात आढळणारी एक साधी दैनंदिन वस्तू आहे. आता अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. तरीही त्याची गरज कायम आहे.

आग लावण्याची प्रक्रिया

पण आग लावण्यासाठी वापरली जाणारी ही छोटीशी वस्तू किती अद्भुत आहे याचा आपण कधी विचार केला आहे का? जर आग लावण्याची प्रक्रिया शोधली नसती तर ती किती कठीण झाली असती याचा विचार क्वचितच कोणी केला असेल.

मानवी कामगिरी

चार्ल्स डार्विनच्या मते, भाषेनंतर आग ही सर्वात महत्त्वाची मानवी कामगिरी होती. जेव्हापासून आपण आग लावायला शिकलो, तेव्हापासून मानव ही प्रक्रिया सुधारण्याचे मार्ग शोधत आहे.

कल्पना कशी सुचली?

काड्यांचा शोध देखील या प्रक्रियेचा एक भाग आहे. काडीच्या काड्या बनवण्याची कल्पना कशी सुचली? हे तुम्हाला माहिती आहे का? याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

स्टील किंवा फायर ड्रिल

काडीच्या काड्या बनवण्याची कल्पना येण्यापूर्वी सामान्यतः चकमक आणि स्टील किंवा फायर ड्रिलने आग पेटवली जात असे. या दोन्ही प्रक्रिया खूप कठीण होत्या.

माचीसचा शोध

माचीसचा शोध चुकून लागला आहे. त्या जाणीवपूर्वक केलेल्या संशोधन किंवा प्रयोगानंतर बनवल्या गेल्या नव्हत्या.

प्रोमिथियस माचीसची काडी

१८२९ मध्ये शोधण्यात आलेली पहिली 'प्रोमिथियस माचीसची काडी' कागदात गुंडाळलेली सल्फ्यूरिक आम्लाची काचेची कुपी होती.

डार्विन

काचेच्या कुपीला चुरगळून माचीसची काडी पेटवली जात असे. डार्विन स्वतः याचा चाहता होता. इतरांचे मनोरंजन करण्यासाठी माचीसच्या काड्या कापून पेटवत असे.

जॉन वॉकर

१८२७ मध्ये, जॉन वॉकर नावाचा एक ब्रिटिश फार्मासिस्ट रसायनांवर प्रयोग करत असताना त्याने चुकून त्याच्या चुलीवर रसायनाने लेपित लाकडाचा तुकडा घासला. यामुळे लाकडाला आग लागली.

क्रांतिकारी कल्पना

यामुळे वॉकरला एक क्रांतिकारी कल्पना मिळाली. १८२७ मध्ये, त्याने त्याच्या फार्मसीमध्ये 'काँग्रेव्हज' विकण्यास सुरुवात केली. ज्याचे नाव रॉकेटच्या एका प्रकारच्या शोधकाच्या सन्मानार्थ ठेवले गेले.

कार्डबोर्ड काड्या

वॉकरच्या पोटॅशियम क्लोरेट आणि अँटीमनी सल्फाइडच्या मिश्रणाने लेपित केलेल्या कार्डबोर्ड काड्या होत्या. ज्या सॅंडपेपरच्या तुकड्यावर आदळल्यास आग लागायची.

पेटंट

वॉकरचा शोध लगेचच लोकप्रिय झाला, परंतु त्याने त्याचे पेटंट घेतले नाही. परिणामी, इतरांनी त्याच्या डिझाइनची नक्कल केली आणि त्यांच्या स्वतःच्या आवृत्त्या विकण्यास सुरुवात केली.

पहिल्या घर्षण काड्यांचा निर्माता

ज्यामुळे शोधक म्हणून त्याची भूमिका अस्पष्ट झाली. १८५९ मध्ये त्याच्या मृत्यूनंतर लगेचच त्याला पहिल्या घर्षण काड्यांचा निर्माता म्हणून ओळखले गेले. हा शोध मानवी उत्क्रांतीच्या प्रवासात एक मोठे क्रांतिकारी पाऊल होते.

