दिल्लीचं जंतर-मंतर 150 वर्षांपूर्वी कसं होतं? पाहा आश्चर्यचकित करणारे 10 ऐतिहासिक फोटो

Saisimran Ghashi
राजा सवाई जय सिंह (द्वितीय) यांनी खगोलीय गणना आणि अचूक वेळ मोजण्यासाठी १७२४ मध्ये दिल्लीतील या पहिल्या वेधशाळेची निर्मिती केली.
Delhi Jantar Mantar 150 Years Ago
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त्या काळात दिल्लीच्या या संकुलातील सम्राट यंत्र आणि राम यंत्र यांसारखी भव्य दगडी उपकरणे तुटल्यामुळे त्यांचे वैज्ञानिक कार्य थांबले होते.
Rare 1857 Historical Photos of Jantar Mantar Delhi
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१९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटीश प्रशासनाकडून दिल्लीच्या या ऐतिहासिक आणि वैज्ञानिक वारशाच्या संवर्धनासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न केले जात नव्हते.
Architectural Glory of the Observatory in Old Images
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१८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यातील युद्धामुळे आणि देखभालीअभावी १५० वर्षांपूर्वी (१८७६ च्या सुमारास) दिल्लीचे जंतर-मंतर अत्यंत जीर्ण आणि पडक्या अवस्थेत होते.
How Jantar Mantar Survived the 1857 Era
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पुढील काळात या दिल्लीच्या वास्तूचे ऐतिहासिक महत्त्व ओळखून तिची पडझड रोखण्यासाठी विशेष दुरुस्ती आणि संवर्धनाचे काम हाती घेण्यात आले.
Jantar mantar From 1724 to Today
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सध्या दिल्लीचे हे जंतर-मंतर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या संरक्षणाखाली असून, एक राष्ट्रीय स्मारक म्हणून त्याचे जतन केले जात आहे.
Jantar Mantar Captured in Old Images
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दिल्लीत जंतर-मंतरवर सध्याच्या CJP (कोकरोच जनता पार्टी) चे आंदोलन सुरू आहे.
CJP Protest photos
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आज हे ठिकाण अनेक आंदोलनांचे साक्षीदार असण्यासोबतच, दिल्लीच्या मध्यभागात पर्यटकांना आकर्षित करणारे एक अतिशय प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थळ आहे.
jantar mantar latest images
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Shocking RTI Statistics on Railway Linen Theft in AC Coaches
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