मांजर आणि उंदराची दुश्मनी का असते? कारण जाणून शॉक व्हाल

Saisimran Ghashi
निसर्गातील काही जोड्या जन्मापासूनच कट्टर वैरी असतात. त्यापैकीच एक म्हणजे मांजर आणि उंदीर
Why Cats Hunt Mice Instinctively
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यांच्या वादामागे केवळ अन्न नसून काही धक्कादायक कारणे आहेत. चला या जन्मजात दुश्मनीमागील रहस्ये उलगडूया...
Role of Erratic Movements in Cat-Mouse Chase
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मांजरींमध्ये जन्मापासूनच तीव्र शिकार करण्याची प्रवृत्ती असते.
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उंदराचे वेगाने पळणे मांजरीला हल्ला करण्यास प्रवृत्त करते.
cat- mouse fight reasons
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निसर्गाच्या अन्न साखळीनुसार उंदीर हे मांजरीचे हक्काचे भक्ष्य आहे.
Food Chain Dynamics
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पोट भरलेले असतानाही मांजर मनोरंजनासाठी उंदराचा पाठलाग करते.
Why Well-Fed Cats Still Chase Mice
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उंदराचा विशिष्ट वास मांजरीला त्याच्याकडे त्वरित आकर्षित करतो.
Scent Attraction and Sensory Triggers Between Cats and Mice
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'टॉक्सोप्लाझ्मा गोंडी' परजीवीमुळे उंदराच्या मनातील मांजरीची भीती संपते.
Toxoplasma Gondii
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जागा न उरल्यास उंदीर स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी प्रतिहल्ला करतो.
When Mice Fight Back Against Cats
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माणसाने उंदीर कमी करण्यासाठीच पूर्वी मांजरी पाळणे सुरू केले.
How Humans Strengthened Cat-Mouse Enmity
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