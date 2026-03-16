सगळ्यांचा आवडता 'स्ट्रेस बस्टर' बबल रॅप कसा बनला? इंजिनिअरच्या चुकीने 'हा' इतिहास घडला होता...

Mansi Khambe

बबल रॅप

ऑनलाइन पार्सलसोबत येणारा बबल रॅप तुम्ही उत्सुकतेने तो पॉप करता. तो प्रत्यक्षात एका वैज्ञानिक अपयशाचा परिणाम होता.

विश्वासार्ह साहित्य

आता जगभरात वस्तूंचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वात विश्वासार्ह साहित्य मानले जाणारे साहित्य एकेकाळी भिंती सुशोभित करण्यासाठी डिझाइन केले होते.

पॅकेजिंग उद्योग

आपण ज्याला बबल रॅप म्हणतो ते प्रयोगशाळेतील काटेकोर नियोजनातून नाही तर दोन अभियंत्यांच्या चुकीतून जन्माला आले ज्याने अनवधानाने संपूर्ण पॅकेजिंग उद्योगात परिवर्तन घडवून आणले.

कहाणी

बबल रॅपची कहाणी १९५७ मध्ये सुरू होते. जेव्हा दोन अमेरिकन अभियंते, अल्फ्रेड फील्डिंग आणि मार्क चॅव्हन्स, न्यू जर्सीमधील एका गॅरेजमध्ये प्रयोग करत होते.

प्लास्टिक वॉलपेपर

त्यांचे ध्येय विशिष्ट पोत किंवा एम्बॉसमेंटसह प्लास्टिक वॉलपेपर तयार करणे होते. त्यांना त्यांच्या घरांना आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी भिंतींवर ते लावायचे होते.

प्लास्टिक शीट

या प्रयत्नात त्यांनी प्लास्टिकच्या दोन शीट एकत्र चिकटवण्यासाठी मशीनचा वापर केला. प्रयोगादरम्यान, मशीनमध्ये काहीतरी बिघाड झाला. ज्यामुळे दोन प्लास्टिक शीटमधील लहान जागांमध्ये हवा अडकली.

अपयश

जेव्हा शीट बाहेर आली तेव्हा ती सपाट होण्याऐवजी लहान हवेच्या बुडबुड्यांनी भरली गेली. वॉलपेपरच्या दृष्टिकोनातून हा एक मोठा अपयश आणि अयशस्वी प्रकल्प होता.

प्लास्टिक

कारण कोणीही त्यांच्या भिंतीवर बुडबुड्यांनी भरलेले प्लास्टिक लावू इच्छित नव्हते. अभियंत्यांनी ते विकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ग्राहकांनी हा अयशस्वी वॉलपेपर नाकारला.

इन्सुलेटर

वॉलपेपर म्हणून अयशस्वी झाल्यानंतर दोन्ही अभियंत्यांनी या सामग्रीचे इतर उपयोग शोधण्यास सुरुवात केली. त्यांना वाटले की प्लास्टिकच्या दोन थरांमध्ये अडकलेली हवा चांगली इन्सुलेटर म्हणून काम करू शकते.

आच्छादन

त्याने ग्रीनहाऊसच्या छतावर आणि भिंतींवर आच्छादन म्हणून ते विकण्याचा प्रयत्न केला जेणेकरून आत तापमान राखता येईल, परंतु ही कल्पना देखील बाजारात पूर्णपणे अपयशी ठरली.

शोधाकडे दुर्लक्ष

अनेक वर्षांपासून या शोधाकडे दुर्लक्ष केले गेले. निरुपयोगी कचरा मानला गेला. १९६० मध्ये जेव्हा आयबीएमने त्यांचा नवीन आणि अत्यंत संवेदनशील १४०१ संगणक लाँच केला तेव्हा बबल रॅपचे नशीब उंचावले.

मार्क चॅव्हन्स

त्यावेळी महागडे इलेक्ट्रॉनिक घटक वाहून नेण्यासाठी कागद किंवा कापसाचा वापर केला जात असे. जे शॉक शोषण्यात कुचकामी होते. मार्क चॅव्हन्स यांनी आयबीएमला त्यांचा बबल रॅप दाखवला.

कुशन

आयबीएमला हे लक्षात आले की हे हवेने भरलेले बुडबुडे नाजूक यंत्रसामग्रीसाठी उत्कृष्ट कुशन म्हणून काम करू शकतात. येथूनच बबल रॅपचे खरे यश सुरू झाले.

क्रॉकरी

संगणकांच्या सुरक्षित वितरणानंतर, जगभरात या उत्पादनाची मागणी वाढली. काचेच्या वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि नाजूक क्रॉकरी बनवणाऱ्या कंपन्यांनी ते लगेच स्वीकारले.

पार्सल

लवकरच सील्ड एअर कॉर्पोरेशन नावाच्या कंपनीने ते बबल रॅप म्हणून ट्रेडमार्क केले. आज ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन शॉपिंगच्या युगात, त्याशिवाय पार्सल पाठवणे अकल्पनीय आहे.

