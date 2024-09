छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शिक्षण कसे झाले होते?

बालशिवाजी शिवरायांचे शिक्षण मातोश्री जिजाबाईंच्या मार्गदर्शनाखाली झाले. इ. स. १६३० ते १६३६ या काळात बालशिवाजी राजे जिजाबाईंसोबत घोड्यावरून एका किल्ल्यावरून दुसऱ्या किल्ल्यावर फिरत होते.

How was the education of Chhatrapati Shivaji Maharaj | esakal