कशी होती मुंबईची पहिली लोकल? 173 वर्षांपूर्वीचे 10 दुर्मिळ फोटो पाहून थक्क व्हाल

Saisimran Ghashi

ऐतिहासिक वारसा

वाढत्या लोकसंख्येसोबत लोकल रेल्वे सेवांच्या विकासाच्या बाबतीत मुंबई शहराला एक अतिशय शानदार इतिहास लाभला आहे.

historical photos of first local train india

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आशियातील मान

आशिया खंडातील सर्वप्रथम रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा बहुमान मुंबई या शहराला मिळाला आहे.

first local train mumbai photos

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पहिली रेल्वेगाडी

१६ एप्रिल १८५३ रोजी मुंबई ते ठाणे दरम्यान पहिली रेल्वेगाडी धावली, ज्या दिवशी पाऊस पडत होता.

first train of mumbai photos

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पश्चिम रेल्वेची सुरुवात

१२ एप्रिल १८६७ रोजी पश्चिम रेल्वेच्या पहिल्या लोकल ट्रेन सेवेचा शुभारंभ करण्यात आला.

western railway first local train photos

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पहिली ईएमयू सेवा

३ जानेवारी १९२८ रोजी महालक्ष्मी आणि बोरिवली स्थानकादरम्यान ३ डब्यांची पहिली ईएमयू (EMU) ट्रेन धावली.

first EMU train mumbai photos

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दळणवळणाचे महत्त्व

वांद्रे (बांद्रा) स्टेशनवर लोकलमध्ये चढणारी गर्दी आणि पावसाळ्यातही धावणारी ईएमयू ट्रेन हे या प्रवासाचे वैशिष्ट्य आहे.

first local train of bandra photos

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कुलाबा स्थानक

३ डब्यांच्या या पहिल्या ईएमयू गाडीच्या यशस्वी धावण्यानंतर पुढच्या गाड्या कुलाबा येथून सुरू करण्यात आल्या.

local train 173 years old images

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वसई खाडी व विस्तार

प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येसाठी वसई खाडी (क्रिक) येथे ८ डब्यांची आणि इतर मार्गांवर ३ डब्यांची रेक सेवा चालवली गेली.

local train style bus of mumbai

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सहा डब्यांची गाडी

रेल्वेच्या विस्तारामध्ये आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी पुढे सहा डब्यांची (कोच) रेक सेवा सुरू करण्यात आली.

mumbai first local train in monsoon photos

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