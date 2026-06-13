100 वर्षांपूर्वी कशी होती कोल्हापूरची फुटबॉल टीम? पाहा 10 एकदम दुर्मिळ फोटो

Saisimran Ghashi

FIFA वर्ल्ड कप 2026


११ जूनपासून फिफा वर्ल्ड कप सुरू झाला असून कोल्हापुरातही याचा जबरदस्त फिव्हर पाहायला मिळत आहे

FIFA World Cup 2026

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शाहू महाराजांचा राजाश्रय


छत्रपती शाहू महाराजांनी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला कोल्हापुरात फुटबॉल खेळाला राजाश्रय दिला.

football Patronage by Shahu Maharaj

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ऐतिहासिक जमादार क्लब


१९३० च्या सुमारास स्थापन झालेला 'जमादार क्लब' हा भारतातील सुरुवातीच्या क्लब्सपैकी एक आहे.

Historic Jamadar Club, kolhapur

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पोलिश सैनिकांचा प्रभाव


दुसऱ्या महायुद्धातील पोलिश निर्वासितांमुळे कोल्हापुरी खेळाडूंना युरोपियन फुटबॉलचे तंत्र शिकायला मिळाले

Influence of Polish Soldiers

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तालीम मंडळांची परंपरा


कोल्हापुरात जुन्या खेळाडूंनी आणि मंडळांनी फुटबॉल संघ व्यावसायिकरीत्या सांभाळण्याची परंपरा सुरू केली.

Tradition of Talim Mandal

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के.एस.ए. ची स्थापना


१९४० मध्ये स्थापन झालेल्या 'कोल्हापूर स्पोर्ट्स असोसिएशन'ने स्थानिक फुटबॉलला अधिकृत शिस्त आणली.

Kolhapur Sports Association 1940 photos

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शाहू स्टेडियमचे महत्त्व


'छत्रपती शाहू स्टेडियम' हे कोल्हापूरच्या फुटबॉलचे मुख्य केंद्र आणि पंढरी मानले जाते.

Shahu Stadium 100 years old photos

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150 वर्षांपूर्वी भारतातले लग्न कसे असायचे? पाहा थक्क करणारे 10 फोटो

indian weddings 150 years old photos

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