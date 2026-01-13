जगात पहिल्यांदा वेळ कशी ठरवली गेली? पहिले उपकरण कोणते होते?

Mansi Khambe
आज, मानवी जीवनाच्या प्रत्येक पैलूवर काळाचे नियंत्रण आहे. पण ती मानवांनी एका रात्रीत शोधून काढली नव्हती. काळाची संकल्पना संस्कृतीच्या उदयापासून अस्तित्वात आहे.
पण मानवांनी ते कसे मोजायला शिकले हे त्यातून विकसित झाले. संस्कृतीच्या सुरुवातीच्या काळात, निसर्गाद्वारे काळ समजला जात असे.
सूर्योदय आणि सूर्यास्त हे दिवसाची सुरुवात आणि शेवट दर्शवत असे. चंद्राच्या बदलत्या टप्प्यांमुळे लोकांना महिन्यांचा मागोवा घेण्यास मदत झाली.
रात्रीच्या आकाशातील ताऱ्यांच्या हालचालीने देखील ऋतूंचे चक्र समजून घेण्यात मोठी भूमिका बजावली. काळ मोजण्याच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा प्राचीन इजिप्तमधून आला.
इ.स.पूर्व १५५० ते १०६९ दरम्यान, इजिप्शियन लोकांनी दिवसाचे २४ तासांमध्ये विभाजन केले. १२ तास दिवसासाठी आणि १२ तास रात्रीसाठी समर्पित होते. हे तास निश्चित नव्हते.
एका तासाची लांबी ऋतूंनुसार बदलत असे, उन्हाळ्यात जास्त आणि हिवाळ्यात कमी. सूर्यघडीला वेळ मोजण्यासाठी वापरले जाणारे सर्वात जुने ज्ञात उपकरण मानले जाते.
त्यात जमिनीत बसवलेल्या सरळ काठीचा समावेश होता, ज्याला ग्नोमन म्हणतात. सूर्य आकाशातून फिरत असताना, काठीने टाकलेली सावली त्याची स्थिती बदलत असे. यामुळे दिवसाची वेळ दर्शविली जात असे.
सर्वात जुने ज्ञात सूर्यघडी प्राचीन इजिप्तमधील आहे, सुमारे १५०० ईसापूर्व. सुर्यघडी फक्त दिवसाच्या प्रकाशात आणि स्वच्छ हवामानात काम करत असे.
या समस्येवर मात करण्यासाठी, प्राचीन संस्कृतींनी पाण्याचे घड्याळे विकसित केली. भारतात हे घटी यंत्र म्हणून ओळखले जातात.
या उपकरणांनी एका भांड्यातून दुसऱ्या भांड्यात लहान छिद्रातून पाण्याचा सतत प्रवाह वापरला. ठराविक कालावधीत वाहणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण मोजून, लोक रात्री किंवा ढगाळ हवामानातही वेळ सांगू शकत होते.
