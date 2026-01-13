फक्त एक नाही तर सात प्रकारच्या रुग्णवाहिका असतात; कोणती आणि केव्हा उपयुक्त ठरते? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
रुग्णांनी रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी रुग्णवाहिकांचा वापर करावा. या वाहनांमध्ये विशिष्ट प्रोटोकॉल असतात, ज्यामुळे ते लाल दिव्यापासून ते वाहतूक कोंडीपर्यंतच्या परिस्थितीत न थांबता रुग्णालयात पोहोचू शकतात.
आपल्या देशात सात प्रकारच्या रुग्णवाहिका आहेत. योग्य वेळी योग्य रुग्णवाहिका बोलवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कधी रुग्णवाहिका कधी कमी येते हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
जर तुम्ही नियमित तपासणीसाठी रुग्णालयात जात असाल, तर तुम्ही नियमित रुग्णवाहिका वापरू शकता. त्यात कोणत्याही सुविधा नाहीत. तुमच्याकडे ऑक्सिजन सिलेंडर असेल, तर तुम्ही ही रुग्णवाहिका वापरू शकता.
या प्रकारची रुग्णवाहिका अशा रुग्णांसाठी वापरली पाहिजे ज्यांचे ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाले आहे किंवा ज्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. ही रुग्णांना पुरेसा ऑक्सिजन आणि वैद्यकीय कर्मचारी पुरवते.
ही सामान्य रुग्णवाहिका नाही. ती ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर इत्यादी प्रगत वैद्यकीय उपकरणांनी सुसज्ज आहे. यामुळे गंभीर रुग्णांवर उपचार सुरू करणे शक्य होते.
या रुग्णवाहिकेचा वापर मृतदेह स्मशानभूमी किंवा घरी नेण्यासाठी केला जातो.
तर नवजात बाळांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रुग्णवाहिकांना नवजात बाळ रुग्णवाहिका म्हणतात.
रुग्णांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी या रुग्णवाहिकेचा वापर केला जातो.
या प्रकारच्या रुग्णवाहिकेचा वापर रुग्णांना एका शहरातून दुसऱ्या शहरात उपचारासाठी नेण्यासाठी केला जातो.
