कॅलेंडरमध्ये दिवस, महिना आणि वर्ष कसे निवडले गेले? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
४५ ईसापूर्व मध्ये, रोमन सम्राट ज्युलियस सीझरने ग्रीक खगोलशास्त्रज्ञ सोसिगेनेस यांच्या मदतीने ज्युलियन कॅलेंडर तयार केले.
या सुधारणेमुळे पूर्वीच्या रोमन कॅलेंडरमधील प्रमुख त्रुटी दूर झाल्या. पहिल्यांदाच वर्ष अधिकृतपणे १ जानेवारी रोजी सुरू झाले. दर चार वर्षांनी लीप वर्षाची संकल्पना मांडण्यात आली.
ज्युलियन कॅलेंडरने सौर वर्षाची थोडीशी चुकीची गणना केली. ज्यामुळे शतकानुशतके एक त्रुटी निर्माण झाली. १६ व्या शतकापर्यंत, ज्युलियन कॅलेंडर ऋतूंशी जुळत नव्हते.
हे दुरुस्त करण्यासाठी, पोप ग्रेगरी तेरावा यांनी १५८२ मध्ये ग्रेगोरियन कॅलेंडर सादर केले. सौर वर्षाशी तारखा जुळवण्यासाठी दहा दिवस वजा करण्यात आले.
एक नवीन लीप वर्ष नियम जोडण्यात आला. ज्यामध्ये असे नमूद केले गेले की शतकाची वर्षे ४०० ने भागली तरच लीप वर्ष मानली जातील. आज बहुतेक देश हे कॅलेंडर वापरतात.
कॅलेंडरची रचना पूर्णपणे खगोलशास्त्रावर आधारित आहे. एक दिवस हा पृथ्वीच्या त्याच्या अक्षाभोवती एका पूर्ण प्रदक्षिणेने बनलेला असतो.
एक महिना चंद्रचक्राने बनलेला असतो, जो अंदाजे २९.५ दिवसांचा असतो. म्हणून, सुरुवातीच्या कॅलेंडरमध्ये २९ किंवा ३० दिवसांचे महिने होते.
वर्ष हे पृथ्वीच्या सूर्याभोवतीच्या कक्षावर आधारित असते, जे अंदाजे ३६५.२४ दिवसांचे असते. महिन्यांची नावे बहुतेकदा रोमन देवता आणि शासकांकडून घेतली जातात.
जसे की जानूसच्या नावावरून जानेवारी, मंगळाच्या नावावरून मार्च आणि ज्युलियस सीझरच्या नावावरून जुलै.येथे क्लिक करा
