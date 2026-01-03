कॅलेंडरचा शोध कुणी, कधी आणि कसा लावला?

Mansi Khambe

कॅलेंडर

नवीन वर्ष सुरू झाले आहे. प्रत्येकाने आपापल्या घरातील कॅलेंडर बदलले आहेत. दरवर्षी कॅलेंडर सारखेच असते.

Calendar Invention

|

ESakal

कॅलेंडरचा शोध

आठवड्याचे सातही दिवस, वर्षाचे १२ महिने आणि व्यवस्थित तारखा. आता प्रश्न असा उद्भवतो की, कॅलेंडर कोणी शोधला?

Calendar Invention

|

ESakal

नैसर्गिक नमुने

वेळेचा मागोवा घेण्याची कल्पना तेव्हापासून सुरू झाली जेव्हा सुरुवातीच्या मानवांनी पुनरावृत्ती होणारे नैसर्गिक नमुने पाहिले: सूर्योदय आणि सूर्यास्त, चंद्राचे टप्पे आणि ऋतूतील बदल.

Calendar Invention

|

ESakal 

सौर कॅलेंडर

वेगवेगळ्या संस्कृतींनी शेती, धार्मिक उत्सव, कर आणि प्रशासन व्यवस्थापित करण्यासाठी कॅलेंडर तयार केले. कालांतराने, या प्रणाली साध्या चंद्र चार्टपासून जटिल सौर कॅलेंडरमध्ये विकसित झाल्या.

Calendar Invention

|

ESakal

सुमेरियन आणि बॅबिलोनी

सर्वात जुने ज्ञात कॅलेंडर सुमेरियन आणि बॅबिलोनी लोकांनी सुमारे ३००० ते २१०० ईसापूर्व तयार केले होते.

Calendar Invention

|

ESakal

चंद्र कॅलेंडर

त्यांनी चंद्राच्या टप्प्यांवर आधारित चंद्र कॅलेंडर तयार केले. वर्ष १२ महिन्यांत विभागले. त्यांच्या बेस ६० संख्या प्रणालीने आज आपण ज्या पद्धतीने वेळ मोजतो त्यावरही लक्षणीय परिणाम केला.

Calendar Invention

|

ESakal

६० सेकंद

त्यात एका तासात ६० मिनिटे आणि एका मिनिटात ६० सेकंद समाविष्ट आहेत. ही कॅलेंडर प्रामुख्याने शेती आणि धार्मिक विधींसाठी वापरली जात होती.

Calendar Invention

|

ESakal

नाईल नदी

प्राचीन इजिप्शियन लोकांनी सर्वप्रथम सौर वर्षाची गणना केली. नाईल नदीच्या वार्षिक पूर आणि सिरियस ताऱ्याच्या उदयाचे निरीक्षण करून, त्यांनी असे ठरवले की एका वर्षात ३६५ दिवस असतात.

Calendar Invention

|

ESakal

सणांचे दिवस

त्यांच्या कॅलेंडरमध्ये प्रत्येकी ३० दिवसांचे १२ महिने होते. ज्यामध्ये पाच अतिरिक्त सणांचे दिवस होते.

Calendar Invention

|

ESakal

