कॅलेंडरचा शोध कुणी, कधी आणि कसा लावला?

Mansi Khambe
नवीन वर्ष सुरू झाले आहे. प्रत्येकाने आपापल्या घरातील कॅलेंडर बदलले आहेत. दरवर्षी कॅलेंडर सारखेच असते.
आठवड्याचे सातही दिवस, वर्षाचे १२ महिने आणि व्यवस्थित तारखा. आता प्रश्न असा उद्भवतो की, कॅलेंडर कोणी शोधला?
वेळेचा मागोवा घेण्याची कल्पना तेव्हापासून सुरू झाली जेव्हा सुरुवातीच्या मानवांनी पुनरावृत्ती होणारे नैसर्गिक नमुने पाहिले: सूर्योदय आणि सूर्यास्त, चंद्राचे टप्पे आणि ऋतूतील बदल.
वेगवेगळ्या संस्कृतींनी शेती, धार्मिक उत्सव, कर आणि प्रशासन व्यवस्थापित करण्यासाठी कॅलेंडर तयार केले. कालांतराने, या प्रणाली साध्या चंद्र चार्टपासून जटिल सौर कॅलेंडरमध्ये विकसित झाल्या.
सर्वात जुने ज्ञात कॅलेंडर सुमेरियन आणि बॅबिलोनी लोकांनी सुमारे ३००० ते २१०० ईसापूर्व तयार केले होते.
त्यांनी चंद्राच्या टप्प्यांवर आधारित चंद्र कॅलेंडर तयार केले. वर्ष १२ महिन्यांत विभागले. त्यांच्या बेस ६० संख्या प्रणालीने आज आपण ज्या पद्धतीने वेळ मोजतो त्यावरही लक्षणीय परिणाम केला.
त्यात एका तासात ६० मिनिटे आणि एका मिनिटात ६० सेकंद समाविष्ट आहेत. ही कॅलेंडर प्रामुख्याने शेती आणि धार्मिक विधींसाठी वापरली जात होती.
प्राचीन इजिप्शियन लोकांनी सर्वप्रथम सौर वर्षाची गणना केली. नाईल नदीच्या वार्षिक पूर आणि सिरियस ताऱ्याच्या उदयाचे निरीक्षण करून, त्यांनी असे ठरवले की एका वर्षात ३६५ दिवस असतात.
त्यांच्या कॅलेंडरमध्ये प्रत्येकी ३० दिवसांचे १२ महिने होते. ज्यामध्ये पाच अतिरिक्त सणांचे दिवस होते.
