जेव्हा यंत्रे नव्हती तेव्हा रोगाचे निदान कसे केले जात असे? पूर्वजांनी कोणती पद्धत अवलंबली?

Mansi Khambe

रोगाचे निदान

आज आपण रोगाचे निदान करण्यासाठी एक्स-रे, रक्त चाचण्या, एमआरआय आणि अनेक आधुनिक यंत्रांचा वापर करतो. डॉक्टर आपल्याला आपल्या सवयींबद्दल विचारतात. चाचण्या करतात.

उपचार

नंतर औषधे लिहून देतात, पण तुम्हाला माहिती आहे का की सुमारे ५०० वर्षांपूर्वी लोक रोगांवर कसे उपचार करायचे, जेव्हा अशा यंत्रे नव्हती आणि आधुनिक औषधे नव्हती.

आयुर्वेदिक ज्ञान

त्या वेळी, वैद्य होते, डॉक्टर नव्हते. हे वैद्य शरीर आणि रोग समजून घेण्यासाठी आयुर्वेदिक ज्ञान आणि अनुभवावर अवलंबून होते. वैद्यांनी त्यांच्या रुग्णांची तपासणी करण्यासाठी अनेक पद्धती वापरल्या.

मानवी शरीर

ज्या काळात यंत्रे आणि आधुनिक निदान चाचण्या अस्तित्वात नव्हत्या, त्या काळात आजाराचे निदान करण्याची पद्धत पूर्णपणे मानवी शरीर आणि अनुभवावर अवलंबून होती.

शरीराची प्रकृती

आपल्या पूर्वजांनी विशेषतः वैद्यांनी आणि वनौषधी तज्ज्ञांनी या पद्धतींचा अत्यंत अचूकतेने अवलंब केला. या पद्धतींमध्ये नाडी तपासणे, डोळे व जीभ यांचे निरीक्षण करणे, तसेच शरीराची प्रकृती आणि वर्ण यांचे परीक्षण करणे या बाबी प्रामुख्याने समाविष्ट होत्या.

व्याधींचे अस्तित्व

विशेषतः नाडी तपासणीची पद्धत अत्यंत लोकप्रिय आणि प्रभावी मानली जात असे. शरीराची स्थिती आणि त्यामध्ये असलेल्या व्याधींचे अस्तित्व दर्शवणारा एक निर्देशक म्हणून नाडी कार्य करते, असा वैद्यांचा विश्वास होता.

नाडी तपासून

पारंपारिक वैद्यांचे असे मानणे होते की, प्रत्येक आजाराचा परिणाम हृदयाच्या ठोक्यांवर होत असतो. नाडीचे स्पंदन हाताने तपासून, ती जलद, मंद की अनियमित आहे, हे त्यांना ओळखता येत असे.

व्याधी

नाडीची ताकद, लय आणि गती यांवर आधारित राहून, शरीरामध्ये दडलेली नेमकी व्याधी कोणती आहे, याचे निदान त्यांना करता येत असे. साधारणपणे, पुरुषांची नाडी उजव्या हाताच्या मनगटावर असते.

उपाशी पोटी

तर स्त्रियांची नाडी डाव्या हाताच्या मनगटावर तपासली जात असे. नाडीद्वारे अचूक निदान करण्यासाठी, सकाळी उपाशी पोटी ही तपासणी करून घेणे अत्यंत आवश्यक मानले जात असे.

डोळे आणि जीभ तपासून

डोळ्यांचा रंग, चमक आणि त्यांची स्थिती यांचे निरीक्षण करून, उपचारक शरीरातील शारीरिक अशक्तपणाची किंवा आजाराची लक्षणे ओळखू शकत असत.

आजाराचे स्वरूप

त्याचप्रमाणे, आजाराचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी जीभेचा रंग, पोत आणि आकार यांची तपासणी केली जात असे. ही पद्धत नाडी-निदानाइतकी अचूक मानली जात नसली तरीही अनेक उपचारक तिचा वापर एक पूरक निदान-साधन म्हणून करत असत.

शरीर आणि बाह्य लक्षणे तपासून

त्वचा, केस, नखे आणि हाडे यांची स्थिती तपासून आजारांचे निदान केले जात असे. त्यानंतर, औषधी वनस्पती, प्राण्यांपासून मिळणारे उपचार-घटक आणि उपचारकाचा स्वतःचा संचित अनुभव यांवर आधारित उपचार दिले जात असत.

