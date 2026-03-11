सामान्य माणूस जास्तीत जास्त किती पेट्रोल खरेदी करू शकतो? जास्त ठेवल्यास कोणती कारवाई होते?

Mansi Khambe
मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आणि इराण आणि इस्रायलमधील सुरू असलेल्या युद्धाच्या बातम्यांमुळे आता सामान्य लोकांच्या जीवनावर परिणाम होत आहे.
सोशल मीडियावर लोक मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करत असल्याचे व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहेत. काही जण कॅन आणि ड्रम घेऊन पेट्रोल पंपांवर येत.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सामान्य आहे. परंतु या घटना आणि व्हायरल व्हिडिओंनंतर लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे की खरोखरच इंधनाचा तुटवडा निर्माण होणार आहे का?
एक सामान्य माणूस एकाच वेळी किती पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करून घरी ठेवू शकतो? नियमापेक्षा जास्त ठेवल्यास कोणती कारवाई होते?
नियमांनुसार, एक सामान्य व्यक्ती सामान्यतः त्यांच्या वाहनाच्या टाकीच्या क्षमतेनुसार पेट्रोल खरेदी करू शकते. कंटेनरमध्ये तेल साठवण्यासाठी किंवा वाहतूक करण्यासाठी कठोर कायदेशीर मर्यादा लागू होतात.
पेट्रोलियम नियम २००२ भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या साठवणुकीचे नियमन करतात. या नियमांनुसार, एखादी व्यक्ती परवाना नसताना घरी मर्यादित प्रमाणात पेट्रोल किंवा डिझेल साठवू शकते.
नियमांनुसार, एक सामान्य व्यक्ती घरी जास्तीत जास्त ३० लिटर पेट्रोल किंवा डिझेल साठवू शकते. यासाठी इंधन सुरक्षित आणि मजबूत कंटेनरमध्ये साठवणे आवश्यक आहे.
हे कंटेनर धातू किंवा विशेष प्लास्टिकचे बनलेले असावेत आणि अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी घट्ट बंद केलेले असावेत. इंधन भरताना कंटेनरमध्ये काही जागा सोडणे देखील महत्त्वाचे आहे.
जेणेकरून हवा फिरू शकेल आणि दाब वाढू नये. जर एखाद्या व्यक्तीला ३० लिटरपेक्षा जास्त पेट्रोल किंवा डिझेल घरी साठवायचे असेल तर त्यांनी स्थानिक पेट्रोलियम प्राधिकरणाकडून परवानगी घ्यावी.
यासाठी परवाना आवश्यक आहे. विहित प्रक्रियेनुसार अर्ज करावा लागेल. जर एखादी व्यक्ती परवाना नसताना निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त पेट्रोल किंवा डिझेल साठवताना आढळली तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.
पेट्रोलियम कायदा १९३४ आणि पेट्रोलियम नियम २००२ अंतर्गत, पहिल्या उल्लंघनासाठी एक महिन्यापर्यंत तुरुंगवास, ₹१,००० दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. वारंवार उल्लंघन केल्यास तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि ₹५,००० दंड होऊ शकतो.
शिवाय, जर एखादी व्यक्ती पेट्रोल किंवा डिझेलचा काळाबाजार करताना पकडली गेली तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यांना ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास देखील होऊ शकतो.
