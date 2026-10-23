इजिप्तच्या ममी हजारो वर्षं टिकवून ठेवण्यासाठी काय केलं जायचं?

Varsha Balhe
इजिप्त म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर गिझाचे पिरॅमिड आणि ममी येतात. हजारो वर्षांपूर्वीचे हे मृतदेह आजही पाहायला मिळतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की हे मृतदेह इतकी वर्षं टिकवून कसे ठेवले जायचे? चला, यामागचं कारण जाणून घेऊया.
HOW ANCIENT EGYPTIANS PRESERVED MUMMIES
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मृतदेह लवकर खराब होऊ नये म्हणून सर्वात आधी शरीरातील काही अवयव काढले जायचे. त्यानंतर शरीरातील ओलावा काढून टाकण्याची प्रक्रिया केली जायची.
HOW ANCIENT EGYPTIANS PRESERVED MUMMIES
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शरीरातील पाणी शोषून घेण्यासाठी नॅट्रॉन नावाचं नैसर्गिक मीठ वापरलं जायचं. मृतदेह या मिठाने झाकून साधारण ४० दिवस ठेवला जायचा. त्यामुळे शरीर कोरडं होऊन ते लवकर सडण्यापासून वाचायचं.
HOW ANCIENT EGYPTIANS PRESERVED MUMMIES
esakal
शरीर कोरडं झाल्यानंतर त्यावर तेल, राळ आणि सुगंधी पदार्थ लावले जायचे. यामुळे शरीर टिकवून ठेवण्यास मदत व्हायची.
HOW ANCIENT EGYPTIANS PRESERVED MUMMIES
esakal
यानंतर मृतदेहाला लिनेनच्या लांब पट्ट्यांनी घट्ट गुंडाळलं जायचं. काही वेळा या पट्ट्यांच्या थरांमध्ये धार्मिक ताईतही ठेवले जायचे.
HOW ANCIENT EGYPTIANS PRESERVED MUMMIES
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ममी तयार झाल्यानंतर ती लाकडी किंवा दगडी शवपेटीत ठेवली जायची. त्यानंतर ही शवपेटी थडग्यात ठेवली जायची.
HOW ANCIENT EGYPTIANS PRESERVED MUMMIES
esakal
शरीरातील ओलावा काढून टाकल्यामुळे आणि त्यावर विशिष्ट पदार्थ लावल्यामुळे शरीर सडण्याची प्रक्रिया मंदावली. त्यात कोरडं वातावरण आणि थडग्यातील परिस्थिती यांचाही फायदा झाला. त्यामुळे अनेक ममी हजारो वर्षांनंतरही टिकून राहिल्या.
HOW ANCIENT EGYPTIANS PRESERVED MUMMIES
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BLACKBUCK VS DEER DIFFERENCES EXPLAINED
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