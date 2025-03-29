तब्बल 150 वर्षांपूर्वी जग कसं होतं? कल्पने पलीकडचे 10 फोटो, नक्की बघा

Saisimran Ghashi

अमेरिका

हा अमेरिकेतील दुर्मिळ फोटो आहे.

अमेरिकेतील शाळा

अमेरिकेच्या एका शाळेत एक शिक्षिका विद्यार्थीना शिकवताना दिसत आहे.

बिग बेन क्लॉकटावर

हा इंग्लंडच्या बिग बेन क्लॉकटावरचा दुर्मिळ फोटो आहे.

फुटबॉल मॅच

इंग्लंड मधील फुटबॉल मॅच दरम्यान टिपलेला दुर्मिळ फोटो.

चीनमधील लोक

हा चीनमधील लोकांचे पूर्वीच्या काळातील जीवन दर्शवतो.

चीन आर्मी

हा चीन आर्मीच्या जवानांचा युद्धादरम्यानचा जुना फोटो आहे.

जपानमधील जुनी घरे

हा जपानमधील जुन्या घराचा फोटो आहे. एक महिला घरासमोर काम करताना दिसत आहे.

लोकांचे जीवन

जपानमधील लोकांचे जीवन दाखवणारे छायाचित्र आहे.

चारमिनार

हा भारतातील हैदराबाद येथी चारमिनारचा दुर्मिळ फोटो.

बनारस

पूर्वीचा बनारस घाट ज्याला आता वाराणसी म्हटले जाते.

