आत्म्याचं वजन खरंच 21 ग्रॅम असतं? 1907 सालचा प्रयोग काय होता?

संतोष कानडे

आत्म्याचं वजन

आत्म्याचं वजन २१ ग्रॅम असतं, याबाबत सध्या सोशल मीडियात तर्क-वितर्क सुरु आहेत.

अमेरिकन डॉक्टर

1907 मध्ये अमेरिकन डॉक्टर डंकन मॅकडुगल यांनी मृत्यूच्या क्षणी शरीराचे वजन मोजण्याचा प्रयोग केला.

वजनकाटा

त्यांनी मरणासन्न सहा रुग्णांना विशेष वजनकाट्यावर ठेवून मृत्यूपूर्वी आणि मृत्यूनंतरचे वजन नोंदवले.

21 ग्रॅम वजन

एका रुग्णामध्ये मृत्यूनंतर सुमारे 21 ग्रॅम वजन कमी झाल्याचे त्यांनी नोंदवले.

तर्क

मॅकडुगल यांनी हा फरक आत्मा शरीरातून बाहेर पडल्यामुळे झाला असावा, असा तर्क मांडला.

नमुन्यांची संख्या कमी

मात्र इतर रुग्णांमध्ये परिणाम एकसारखे नव्हते आणि नमुन्यांची संख्या अत्यंत कमी होती.

निष्कर्ष

प्रयोगाची पद्धत, उपकरणांची अचूकता आणि निष्कर्ष यावर वैज्ञानिकांनी गंभीर आक्षेप घेतले.

वैज्ञानिक पुरावा

त्यामुळे हा प्रयोग विश्वसनीय वैज्ञानिक पुरावा मानला जात नाही. असे प्रयोग त्यानंतर काही प्राण्यांवरही केले गेले.

आत्म्याचे अस्तित्व

आजपर्यंत आत्म्याचे अस्तित्व किंवा त्याचे वजन मोजता येते, हे कोणत्याही आधुनिक वैज्ञानिक संशोधनातून सिद्ध झालेले नाही.

लोकप्रिय संस्कृती

२१ ग्रॅम ही कल्पना मात्र लोकप्रिय संस्कृतीत प्रसिद्ध झाली आणि 2003 मध्ये "21 Grams" नावाचा चित्रपटही याच संकल्पनेवर आधारित होता.

ऐतिहासिक दावा

त्यामुळे "आत्म्याचे वजन २१ ग्रॅम असते" हा वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेला तथ्य नसून एक ऐतिहासिक दावा आणि लोकप्रिय समजूत आहे.

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