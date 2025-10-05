उलट्या दिशेने उडणारा एकमेव पक्षी तुम्ही पाहिलात का?

सकाळ डिजिटल टीम

पक्षाचे वैशिष्ट्ये

हा जगातील एकमेव पक्षी आहे जो उलट्या दिशेने उडतो. या पक्षाचे नाव आणि वैशिष्ट्ये काय आहेत जाणून घ्या.

hummingbird

|

sakal

सॉकेट सांधा

हमिंगबर्डच्या खांद्याच्या ठिकाणी एक विशिष्ट प्रकारचा सांधा (Ball and Socket Joint) असतो. यामुळे त्याला इतर पक्ष्यांच्या तुलनेत आपले पंख १८० अंशांपर्यंत कोणत्याही दिशेने फिरवता येतात.

hummingbird

|

sakal

हेलिकॉप्टरसारखी गती

तो आपले पंख पुढे-मागे न करता, एका आठ (Figure-8) च्या आकारात (Infinity symbol ∞) फिरवतो. यामुळे तो हेलिकॉप्टरप्रमाणे हवेत स्थिर राहू शकतो किंवा मागे उडू शकतो.

hummingbird

|

sakal 

पंखांचा वेग

हमिंगबर्ड एका सेकंदात ५० ते ८० वेळा (प्रजातीनुसार २०० वेळांपर्यंत) आपले पंख फडफडवतो. हा वेग त्याला हवेत पुरेसा "लिफ्ट" (Lift) निर्माण करण्यास मदत करतो.

hummingbird

|

sakal 

हलके शरीर

हमिंगबर्डचे शरीर अत्यंत लहान आणि हलके (केवळ २ ते २० ग्रॅम) असते, ज्यामुळे त्याच्या पंखांच्या जलद गतीवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होते.

hummingbird

|

sakal 

ऊर्जेची गरज

इतक्या वेगाने पंख फडफडवण्यासाठी त्याला प्रचंड ऊर्जेची गरज असते, म्हणूनच त्याचा चयापचय दर (Metabolic Rate) जगातील कोणत्याही उष्ण-रक्ताच्या प्राण्यांपेक्षा जास्त असतो.

hummingbird

|

sakal 

दिशा बदल

पंखांच्या या लवचिकतेमुळे तो अतिशय कमी जागेत आणि क्षणात कोणत्याही दिशेने (वर, खाली, बाजूला, मागे) वळू शकतो किंवा दिशा बदलू शकतो.

hummingbird

|

sakal 

शारीरिक अनुकूलन

त्याच्या शरीराच्या संरचनेची उत्क्रांती (Evolution) अशी झाली आहे की, त्याचे पंखांचे स्नायू (Wing Muscles) इतर पक्ष्यांपेक्षा अधिक शक्तीशाली आणि लवचिक असतात.

hummingbird

|

sakal 

नैसर्गिक निवड

लाखो वर्षांच्या नैसर्गिक निवडीमुळे (Natural Selection) हा गुणधर्म केवळ हमिंगबर्डमध्ये टिकून राहिला आहे, कारण तो त्याच्या जगण्यासाठी (खाद्य मिळवण्यासाठी) अत्यावश्यक आहे.

hummingbird

|

sakal 

माकडाचे हृदय एका दिवसात किती वेळा धडधडते?

Incredible Speed of a Monkey's Heartbeat

|

Sakal

येथे क्लिक करा