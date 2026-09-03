जगातील सर्वात छोटा पक्षी, अर्ध्या सेकंदात बदलतो रंग; अनोखे गुण पाहून व्हाल थक्क

Yashwant Kshirsagar

मागे उडणारा पक्षी

हमिंगबर्ड हा जगातील एकमेव पक्षी आहे जो मागे, पुढे, बाजूला आणि हवेत स्थिर राहून उडू शकतो.

Hummingbird Facts

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पंखांची लवचिकता

त्याच्या अत्यंत लवचिक पंखांमुळे तो १८० अंशांमध्ये वळणे घेऊ शकतो आणि कोणत्याही दिशेने सहज उडतो.

Hummingbird Facts

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१ सेकंदात ८० फडफड

एक सेकंदात हमिंगबर्ड आपले पंख ८० वेळा फडफडवतो. ही वेगवान हालचाल त्याला हवेत स्थिर राहण्यास मदत करते.

Hummingbird Facts

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सर्वात लहान पक्ष्यांपैकी एक

याची लांबी केवळ ५ ते ६ सेंटीमीटर असते. आकाराने अगदी छोटा असूनही तो अत्यंत चपळ आहे.

Hummingbird Facts

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वेग

हमिंगबर्ड ताशी ६० ते ८० किलोमीटर वेगाने उडू शकतो. छोटा असूनही त्याची गती आश्चर्यकारक आहे.

Hummingbird Facts

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खासियत

इतर कोणत्याही पक्ष्यात नसलेली ही क्षमता हमिंगबर्डला फुलांच्या आसपास सहज फिरण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

Hummingbird Facts

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हजारो फुलांमधील मकरंद

एक हमिंगबर्ड दिवसाला सुमारे हजारो फुलांमधून मकरंद (nectar) सेवन करतो. ऊर्जा मिळवण्यासाठी त्याला सतत अन्न लागते.

Hummingbird Facts

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फांद्यांना लटकून झोप

हा पक्षी झाडाच्या पातळ फांद्यांना लटकून झोपू शकतो. रात्री विश्रांती घेण्याची ही खास पद्धत आहे.

Hummingbird Facts

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प्रामुख्याने क्युबामध्ये आढळ

हमिंगबर्ड मुख्यतः क्युबा (Cuba) आणि आसपासच्या प्रदेशात आढळतात. त्यांचे रंगीबेरंगी पंख डोळ्यांचे पारणे फेडतात.

Hummingbird Facts

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जगातील सर्वात लहान अंडी

हमिंगबर्डची अंडी जगातील सर्वात छोटी मानली जातात. त्यांचा आकार साखरेच्या एका लहान खड्याएवढा असतो.

Hummingbird Facts

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Aircraft Window Hole

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