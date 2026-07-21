उपोषणामुळे सर्वात आधी कोणत्या अवयवावर परिणाम होतो? धोका काय?

सूरज यादव

साखरेची पातळी

उपोषणामुळे पहिल्या २४ तासात रक्तातील साखरेची पातळी कमी होत जाते. त्यामुळे चक्कर येणं, डोकेदुखी यासारखा त्रास होतो.

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मांसपेशी

एक दोन आठवडे उपोषणानंतर शरीरातील फॅट कमी झाल्यानंतर प्रोटीन हाच पर्याय असतो. त्यासाठी शरीर मांसपेशींपासून उर्जा मिळवते.

hunger strike effect

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अवयवांवर परिणाम

तीन आठवड्यापेक्षा जास्त काळ उपोषण केल्यास शरीराच्या अवयवांवर परिणाम व्हायला सुरुवात होते. शरीराची रोग प्रतिकारशक्ती कमी होते आणि संसर्गाचा धोका असतो.

hunger strike effect

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किडनी

डिहायड्रेशनमुळे पाणी कमी होणं किंवा टॉक्सिन्ससारखे विषारी पदार्थ वाढल्यानं किडनी काम करणं बंद होऊ शकते. युरिक अॅसिड वाढल्यानं किडनीला धोका निर्माण होऊ शकतो.

hunger strike effect

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लिव्हर

शरीरातील फॅट किंवा मांसपेशींमध्ये बदलामुळे लिव्हरवर ताण येऊ शकतो. यामुळे फॅटी लिव्हर किंवा लिव्हर निकामी होण्याची शक्यता असते.

hunger strike effect

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हृदय

शरीरात इलेक्ट्रोलाइट्सचं संतुलन बिघडल्यानंतर आणि पोटॅशियमच्या कमतरतेमुळे हृदयाची गती कमी जास्त होते. यामुळे हृदयविकाराचा धक्का किंवा कार्डियाक अरेस्टचा धोका असतो.

hunger strike effect

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मेंदू

शरीरात मेंदू नीट काम करण्यासाठी ग्लुकोज आणि इलेक्टोरलाइट्सची गरज असते. याच्या कमतरतेमुळे अंधुक दिसणं, चक्कर येणं किंवा कोमामध्ये जाणं अशा स्थिती निर्माण होऊ शकते.

hunger strike effect

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पचनक्रिया

बराच काळ न खाल्ल्यानं पोटात अॅसिडचं प्रमाण वाढतं. यामुळे पोटात अंतर्गत रक्तस्रावाची शक्यता असते. याचा परिणाम पचनसंस्थेवर होऊ शकतो.

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