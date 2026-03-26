वर्षात फक्त २ वेळाच येते ट्रेन, भारतात कुठे आहे अनोखे रेल्वे स्टेशन ?

Yashwant Kshirsagar
भारतात अशी काही रेल्वे स्टेशन्स आहेत जिथे दररोज शेकडो गाड्या रेल्वेगाड्या ये जा करत असतात.
मात्र भारतात असे एक अनोखे रेल्वे स्टेशन आहे, जिथे संपूर्ण वर्षात केवळ दोनदाच रेल्वे येते. एका व्हायरल व्हिडिओमुळे हे अद्वितीय स्थानक सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले आहे.
हे स्टेशन म्हणजे 'हुसैनीवाला रेल्वे स्टेशन' होय, जे पंजाबमधील फिरोजपूर आणि हुसैनीवाला सीमेच्या दरम्यान स्थित आहे.
हे स्टेशन या रेल्वे मार्गाचे शेवटचे स्टेशन म्हणून कार्य करते; याच्या पुढे कोणतीही गाडी जात नाही.
या स्थानकाचे सर्वात वैशिष्ट्य म्हणजे वर्षातून केवळ दोनदाच येथे गाडी येते, पहिल्यांदा २३ मार्च रोजी आणि दुसऱ्यांदा १३ एप्रिल रोजी बैसाखीच्या दिवशी येते
बाकी संपूर्ण वर्षभर हे स्टेशन जवळजवळ ओस पडलेले असते.
२३ मार्च हा दिवस भगतसिंग यांचा 'हुतात्मा दिन' म्हणून पाळला जातो. या दिवशी, देशभरातून लोक हुसैनीवाला सीमेवर एकत्र जमतात आणि त्यांना आपली आदरांजली अर्पण करतात.
नेमक्या याच कारणामुळे या विशेष प्रसंगी एक विशेष गाडी चालवली जाते.
