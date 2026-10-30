शस्त्रक्रिया करून पुन्हा व्हर्जिन होता येतं का?

Shubham Banubakode
समाजात कौमार्याबद्दल अनेक समजुती आहेत. मात्र, वैद्यकीय विज्ञानानुसार व्हर्जिनिटी ही कोणतीही शारीरिक किंवा जैविक स्थिती नसून सामाजिक संकल्पना आहे.
Hymenoplasty
esakal
हाइमनोप्लास्टी ही एक वैकल्पिक शस्त्रक्रिया आहे. यामध्ये योनीच्या मुखाजवळ असलेल्या हायमन म्हणजेच पातळ पडद्याची बनावट पुन्हा तयार केली जाते.
Hymenoplasty
esakal
या शस्त्रक्रियेमुळे केवळ हायमनची बनावट बदलता येते. मात्र, यामुळे खरी व्हर्जिनिटी पुन्हा मिळते, असा दावा वैद्यकीयदृष्ट्या करता येत नाही.
Hymenoplasty
esakal
केवळ शारीरीक संबंधांमुळे हायमन तुटत नाही. सायकल चालवणे, खेळणे, धावणे, घोडेस्वारी किंवा टॅम्पॉन वापरणे अशा कारणांमुळेही हायमन ताणला किंवा फाटू शकतो.
Hymenoplasty
esakal
या शस्त्रक्रियेत हायमनचे उरलेले तुकडे एकमेकांना जोडले जातात. तुकडे नसल्यास योनीच्या आतील ऊतींचा वापर करून नवीन पडदा तयार केला जातो.
Hymenoplasty
esakal
ही शस्त्रक्रिया साधारण ३० ते ६० मिनिटांत पूर्ण होते. यासाठी भूल दिली जाते आणि विरघळणारे टाके वापरले जातात.
Hymenoplasty
esakal
शस्त्रक्रियेनंतर शरीर पूर्णपणे बरे होण्यासाठी साधारण चार ते सहा आठवडे लागू शकतात. या काळात डॉक्टरांनी सांगितलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
Hymenoplasty
esakal
अनेक महिला या शस्त्रक्रियेनंतर संबंधांदरम्यान रक्तस्राव होईल, अशी अपेक्षा ठेवतात. मात्र, रक्तस्राव होण्याची शंभर टक्के खात्री देता येत नाही.
Hymenoplasty
esakal
election
esakal