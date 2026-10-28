इस्राएलमध्ये EVM ऐवजी बॅलेट पेपर का वापरतात?

Shubham Banubakode

कागदी मतपत्रिकेचा वापर

इस्राएलमध्ये नेसेटच्या निवडणुकीत मतदार EVM ऐवजी कागदी मतपत्रिकेचा वापर करतात. यात पसंतीच्या पक्षाची मतपत्रिका निवडून मतदान केलं जातं.

Israel election system

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esakal

मतदानाची गोपनीयता

आपण कोणत्या पक्षाला मत दिलं, हे इतरांना कळू नये यासाठी मतदार मतपत्रिका लिफाफ्यात ठेवून बंद पेटीत टाकतात.

Israel election system

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esakal

हाताने मतमोजणी

इस्राएलमध्ये मतपत्रिकांची मोजणी हाताने केली जाते. त्यानंतर मिळालेली आकडेवारी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीत नोंदवली जाते आणि निकाल तयार केला जातो.

Israel election system

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esakal

पक्षाला थेट मत

इस्राएलमध्ये मतदार एखाद्या उमेदवाराऐवजी पक्षाच्या यादीला मत देतात. प्रत्येक पक्षासाठी स्वतंत्र मतपत्रिका असते, त्यातून पसंतीचा पक्ष निवडता येतो.

Israel election system

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esakal

मतपत्रिका निवडण्याचं स्वातंत्र्य

मतदान केंद्रात वेगवेगळ्या पक्षांच्या मतपत्रिका उपलब्ध असतात. एखाद्या पक्षाची छापील मतपत्रिका नसल्यास, नियमानुसार कोऱ्या मतपत्रिकेचाही वापर करता येतो.

Israel election system

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esakal

कायद्याच्या चौकटीत मतदान

इस्राएलमध्ये मतदानाची प्रक्रिया ठरावीक कायद्यांनुसार चालते. मतदारांचे अधिकार, मतदानाची गोपनीयता आणि मतपत्रिका वापरण्याची पद्धत यासाठी नियम आहेत.

Israel election system

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esakal

सायबर सुरक्षेचा मुद्दा

EVM मध्ये सायबर हल्ले आणि तांत्रिक हस्तक्षेपाचे धोके असू शकतात. मात्र, इस्राएलमध्ये मशीन न वापरण्यामागे हेच कारण असल्याचा अधिकृत पुरावा नाही.

Israel election system

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esakal

नेमकं कारण काय?

इस्राएलमध्ये कागदी मतपत्रिकेने मतदान होतं, हे स्पष्ट आहे. मात्र, EVM न स्वीकारण्यामागे एकच अधिकृत कारण असल्याचं उपलब्ध माहिती सांगत नाही.

Israel election system

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esakal

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