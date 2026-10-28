इस्राएलमध्ये EVM ऐवजी बॅलेट पेपर का वापरतात?

Shubham Banubakode
इस्राएलमध्ये नेसेटच्या निवडणुकीत मतदार EVM ऐवजी कागदी मतपत्रिकेचा वापर करतात. यात पसंतीच्या पक्षाची मतपत्रिका निवडून मतदान केलं जातं.
Israel election system
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आपण कोणत्या पक्षाला मत दिलं, हे इतरांना कळू नये यासाठी मतदार मतपत्रिका लिफाफ्यात ठेवून बंद पेटीत टाकतात.
Israel election system
esakal
इस्राएलमध्ये मतपत्रिकांची मोजणी हाताने केली जाते. त्यानंतर मिळालेली आकडेवारी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीत नोंदवली जाते आणि निकाल तयार केला जातो.
Israel election system
esakal
इस्राएलमध्ये मतदार एखाद्या उमेदवाराऐवजी पक्षाच्या यादीला मत देतात. प्रत्येक पक्षासाठी स्वतंत्र मतपत्रिका असते, त्यातून पसंतीचा पक्ष निवडता येतो.
Israel election system
esakal
मतदान केंद्रात वेगवेगळ्या पक्षांच्या मतपत्रिका उपलब्ध असतात. एखाद्या पक्षाची छापील मतपत्रिका नसल्यास, नियमानुसार कोऱ्या मतपत्रिकेचाही वापर करता येतो.
Israel election system
esakal
इस्राएलमध्ये मतदानाची प्रक्रिया ठरावीक कायद्यांनुसार चालते. मतदारांचे अधिकार, मतदानाची गोपनीयता आणि मतपत्रिका वापरण्याची पद्धत यासाठी नियम आहेत.
Israel election system
esakal
EVM मध्ये सायबर हल्ले आणि तांत्रिक हस्तक्षेपाचे धोके असू शकतात. मात्र, इस्राएलमध्ये मशीन न वापरण्यामागे हेच कारण असल्याचा अधिकृत पुरावा नाही.
Israel election system
esakal
इस्राएलमध्ये कागदी मतपत्रिकेने मतदान होतं, हे स्पष्ट आहे. मात्र, EVM न स्वीकारण्यामागे एकच अधिकृत कारण असल्याचं उपलब्ध माहिती सांगत नाही.
Israel election system
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