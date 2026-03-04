रक्तातील साखर वाढल्यास शरीर देते 'हे' 8 संकेत!

Aarti Badade
रक्तातील साखरेचे प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा जास्त वाढण्याच्या स्थितीला 'हायपरग्लायसेमिया' म्हणतात, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे गंभीर ठरू शकते.
High blood sugar symptoms
Sakal
वाढलेली साखर बाहेर टाकण्यासाठी मूत्रपिंडाला जास्त काम करावे लागते, ज्यामुळे वारंवार लघवी होणे आणि सतत तहान लागण्याची समस्या उद्भवते.
High blood sugar symptoms
Sakal
जेव्हा शरीरातील पेशींना ऊर्जेसाठी पुरेसे ग्लुकोज मिळत नाही, तेव्हा तुम्हाला कोणतेही काम न करताही प्रचंड थकवा आणि अशक्तपणा जाणवतो.
High blood sugar symptoms
Sakal
रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्याचा थेट परिणाम डोळ्यांच्या भिंगावर होतो, ज्यामुळे समोरच्या वस्तू अस्पष्ट किंवा धूसर दिसू लागतात.
High blood sugar symptoms
sakal
कोणताही डाएट किंवा व्यायाम न करता जर तुमचे वजन वेगाने कमी होत असेल, तर हे रक्तातील उच्च साखरेचे एक प्रमुख लक्षण आहे.
High blood sugar symptoms
Sakal
उच्च साखरेमुळे रक्ताभिसरण आणि रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम होतो, ज्यामुळे साध्या जखमा किंवा संसर्ग बरा होण्यासाठी जास्त वेळ लागतो.
High blood sugar symptoms
Sakal
शरीरातील पाण्याच्या कमतरतेमुळे तोंड वारंवार कोरडे पडते आणि त्वचेवर कोरडेपणा वाढून सतत खाज सुटण्याची समस्या निर्माण होते.
High blood sugar symptoms
Sakal
Side effects of reheating oil
Sakal