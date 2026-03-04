रक्तातील साखर वाढल्यास शरीर देते 'हे' 8 संकेत!

Aarti Badade

हायपरग्लायसेमिया म्हणजे काय?

रक्तातील साखरेचे प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा जास्त वाढण्याच्या स्थितीला 'हायपरग्लायसेमिया' म्हणतात, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे गंभीर ठरू शकते.

High blood sugar symptoms

|

Sakal

वारंवार लघवी होणे आणि अति तहान

वाढलेली साखर बाहेर टाकण्यासाठी मूत्रपिंडाला जास्त काम करावे लागते, ज्यामुळे वारंवार लघवी होणे आणि सतत तहान लागण्याची समस्या उद्भवते.

High blood sugar symptoms

|

Sakal

सततचा थकवा आणि कमजोरी

जेव्हा शरीरातील पेशींना ऊर्जेसाठी पुरेसे ग्लुकोज मिळत नाही, तेव्हा तुम्हाला कोणतेही काम न करताही प्रचंड थकवा आणि अशक्तपणा जाणवतो.

High blood sugar symptoms

|

Sakal

दृष्टी धूसर होणे

रक्तातील साखरेची पातळी वाढल्याचा थेट परिणाम डोळ्यांच्या भिंगावर होतो, ज्यामुळे समोरच्या वस्तू अस्पष्ट किंवा धूसर दिसू लागतात.

High blood sugar symptoms

|

sakal

अचानक वजन कमी होणे

कोणताही डाएट किंवा व्यायाम न करता जर तुमचे वजन वेगाने कमी होत असेल, तर हे रक्तातील उच्च साखरेचे एक प्रमुख लक्षण आहे.

High blood sugar symptoms

|

Sakal

जखमा लवकर बऱ्या न होणे

उच्च साखरेमुळे रक्ताभिसरण आणि रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम होतो, ज्यामुळे साध्या जखमा किंवा संसर्ग बरा होण्यासाठी जास्त वेळ लागतो.

High blood sugar symptoms

|

Sakal

कोरडे तोंड आणि त्वचेची खाज

शरीरातील पाण्याच्या कमतरतेमुळे तोंड वारंवार कोरडे पडते आणि त्वचेवर कोरडेपणा वाढून सतत खाज सुटण्याची समस्या निर्माण होते.

High blood sugar symptoms

|

Sakal

तळलेलं तेल वारंवार गरम करताय? आरोग्यावर होतात 'हे' गंभीर परिणाम!

Side effects of reheating oil

|

Sakal 

येथे क्लिक करा