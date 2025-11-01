शरीरातील साखर कमी-जास्त झाली तर शरीर देते हे इशारे!

Aarti Badade
जेव्हा रक्तातील शुगरची पातळी सामान्याहून खूप खाली घसरते, तेव्हा त्या स्थितीला हायपोग्लायसीमिया (Hypoglycemia) असे म्हणतात.
शुगर ही शरीर आणि मेंदूला एनर्जी देत असते; ती कमी झाल्यास थकवा, चिडचिडेपणा, कमजोरी, हातपाय थंड होणे आणि चक्कर येणे असे संकेत मिळतात.
जर वेळीच लक्ष न दिल्यास डोकेदुखी, हृदय धडधडणे, घाम येणे, नजर धूसर होणे, बोलण्यात अडचणी येणे आणि बेशुद्ध पडणे अशी धोकादायक स्थिती येऊ शकते.
शुगर ही मेंदूची मुख्य एनर्जी असल्याने, ती कमी झाल्यास मेंदू नीट काम करत नाही; त्यामुळे एकाग्रता करता येत नाही आणि विचार करण्याची क्षमता प्रभावित होते.
बराच वेळ उपाशी राहणे, जास्त व्यायाम, इन्सुलिन किंवा डायबेटीज औषधांचे अधिक सेवन, हार्मोन्स असंतुलन आणि लिव्हर-किडनीच्या समस्या हे हायपोग्लायसिमियाची कारणे असू शकतात.
अशी गंभीर स्थिती आल्यास शरीराला तातडीने एनर्जीची गरज असते, त्यामुळे लागलीच उपचारांची (उदा. गोड पदार्थ खाण्याची) आवश्यकता असते.
हायपोग्लायसिमियापासून वाचण्यासाठी वेळेत जेवावे, संतुलित आहार घ्यावा, गोड पदार्थ सोबत बाळगावे आणि डॉक्टरांनी दिलेली औषधे वेळेत घ्यावीत.
