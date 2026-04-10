Hyundai special car launch : ह्युंदाईचा धमाका, सर्वात स्वस्त कारचे खास एडिशन लॉन्च

Sandeep Shirguppe

Vibe एडिशन लॉन्च

Hyundai ने Hyundai Grand i10 Nios चे Vibe एडिशन लॉन्च केले.

फीचर-रिच

ही कंपनीच्या सर्वात स्वस्त कारचे खास आणि फीचर-रिच एडिशन आहे.

एक्स-शोरूम

या कारची सुरुवातीची किंमत ₹7.09 लाख (एक्स-शोरूम) आहे.

दोन्ही पर्याय

मॅन्युअल आणि AMT गिअरबॉक्सचे पर्याय उपलब्ध आहेत.

आकर्षक रंग

Titan Grey Matte हा नवीन आकर्षक रंग सादर करण्यात आला.

अलॉय व्हील्सला पर्याय

ब्लॅक इंटीरियर, रेड अॅक्सेंट आणि ब्लॅक अलॉय व्हील्स दिले आहेत

आधुनिक फीचर्स

सेगमेंट-फर्स्ट डॅशकॅम आणि 8-इंच टचस्क्रीनसारखे आधुनिक फीचर्स मिळतात

6 एअरबॅग

6 एअरबॅग, TPMS आणि प्रीमियम फीचर्समुळे कार अधिक सुरक्षित व आकर्षक झाली आहे

