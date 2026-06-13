पेट्रोलशियाव धावू शकणार Hyundai i20, E100 फ्लेक्स फ्युएल कार लाँच

सूरज यादव

Hyundai i20

Hyundai ने ब्राझीलमध्ये चौथ्या पिढीची नवी i20 लॉन्च केली आहे. HB20 हॅचबॅक आणि Creta SUV यांच्या मधील सेगमेंटमध्ये ही कार असणार आहे.

Hyundai i20 e100 launch

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SUV लूक

नव्या i20 ला क्रॉसओव्हर-स्टाइल डिझाइन देण्यात आले आहे. Y-शेप LED DRLs, फुल-विड्थ लाईट बार आणि मस्क्युलर बोनटमुळे ती अधिक आकर्षक दिसते.

Hyundai i20 e100 launch

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Esakal

मोठा आकार

कारची लांबी 4,130 मिमी, व्हीलबेस 2,580 मिमी आणि ग्राउंड क्लिअरन्स 165 मिमी आहे. त्यामुळे शहरासह हलक्या ऑफ-रोडसाठीही ती उपयुक्त ठरते.

Hyundai i20 e100 launch

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Esakal

प्रीमियम इंटिरियर

कॅबिनमध्ये ट्विन 12.3-इंच डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay दिले आहेत. 5-सीटर लेआउटमुळे कुटुंबासाठीही ही कार सोयीस्कर आहे.

Hyundai i20 e100 launch

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Esakal

फीचर्स

वायरलेस चार्जिंग, क्रूझ कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पॉवर फोल्डिंग मिरर्स आणि कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजीसारखी आधुनिक फीचर्स उपलब्ध आहेत.

Hyundai i20 e100 launch

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Esakal

ADAS सेफ्टीचा

Hyundai SmartSense Level-2 ADAS, 6 एअरबॅग्स, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट आणि 360° कॅमेरा यांसारखी सुरक्षा फीचर्स दिली आहेत.Esakal

Hyundai i20 e100 launch

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Esakal

दमदार इंजिन

1.0-लिटर नॅचरल अॅस्पिरेटेड इंजिन 80 hp पॉवर देते. तर 1.0-लिटर टर्बो इंजिन 115-120 hp पॉवरसह अधिक चांगली परफॉर्मन्स देते. ही कार e100 फ्युएलवर धावू शकते.

Hyundai i20 e100 launch

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Esakal

किंमत

ब्राझीलमध्ये बेस व्हेरिएंटची किंमत सुमारे ₹18.77 लाखांपासून सुरू होते. टॉप व्हेरिएंट ₹22 ते ₹25 लाखांपर्यंत जाऊ शकतो. ही कार भारतीय i20 पेक्षा खूप महाग आहे.

Hyundai i20 e100 launch

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Esakal

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