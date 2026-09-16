IAS की IPS? कोणाला मिळतो जास्त पगार?

Vinod Dengale
भारतात आयएएस (IAS) आणि आयपीएस (IPS) ही देशातील प्रतिष्ठेची नागरी सेवा मानली जाते.
Service
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UPSC मधून या दोन्ही पदावर अधिकारी निवडले जातात मात्र यांच्या पगारात नेमका किती फरक असतो.
UPSC
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IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांच्या सुरुवातीच्या वेतनात फरक नसतो.
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दोन्ही अधिकाऱ्यांना Pay Scale 10 नुसार प्रति महिना बेसिक पे 56,100 रुपये पगार असतो.
Basic Pay
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याशिवाय पद, पोस्टिंग आणि लागू नियमांनुसार विविध भत्ते मिळतात.
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IAS अधिकारी पदोन्नती घेऊन शेवटी कॅबिनेट सचिव पडपर्यंत गेल्यास 2,50,000 रुपये बेसिक पे इतका पगार असतो
IAS
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IPS अधिकारी पदोन्नती घेत शेवटी DGP म्हणजेच पोलिस महासंचालक पदापर्यंत गेल्यास शेवटी 2,25,000 रुपये बेसिक पे इतका पगार असतो
IPS
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