ICC Latest Ranking Top 10 Batsmen : 'आयसीसी' लेटेस्ट रँकिंगमधील 'टॉप-10' बॅट्समन; भारताचा दबदबा कायम!

रोहित शर्मा -

भारताचा हीटमॅन रोहित शर्मा हा 781 गुणांसह या यादीत अव्वल स्थानावर कायम आहे.

इब्राहिम जादरान -

अफगानिस्तानाचा फलंदाज इब्राहिम जादरान 764 गुणांसह दुसऱ्या स्थानवर आहे.

डेरियल मिशेल -

न्यूझिलंडच्या डेरियल मिशेलने 746 गुणासंह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

शुभमन गिल -

भारताचा तरूण तडफदार फलंदाज आणि कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल 745 गुणांसह चौथ्या स्थानी आहे.

विराट कोहली -

भारताची रनमशीन म्हणून ओळखला जाणारा विराट कोहली ७२५ गुणांसह यादीत पाचव्या स्थानावर आहे.

चरिथ असलंका-

श्रीलंकेचा चरिथ असलंका हा फलंदाज 710 गुणांसह सहाव्या स्थानवर आहे.

बाबर आजम -

पाकिस्ताना बाबर आजम 709 गुणांसह या यादीत सातव्या स्थानावर आहे.

हॅरी टेक्टर -

आयरलँडचा हॅरी टेक्टर 708 गुणांसह आठव्या स्थानावर आहे.

श्रेयस अय्यर -

भारताचा फलंदाज श्रेयय अय्यर ७०० गुणांसह या यादीत नवव्या स्थानावर आहे.

शाई होप -

वेस्टइंडीजचा शाई होप हा टॉप टेनच्या यादीत 690 गुणांसह दहाव्या स्थानावर आहे.

