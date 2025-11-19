ICC T20 Rankings : ICC T20 फलंदाजी क्रमवारीत भारतीय दबदबा!, टॉप-10 यादी जाहीर!

Mayur Ratnaparkhe
अभिषेक शर्माने अप्रतिम कामगिरी करत 920 गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले.
इंग्लंडचा आक्रमक सलामीवीर फिल साल्ट 849 रेटिंगसह दुसऱ्या क्रमांकावर.
श्रीलंकन स्टार पथुम निस्सांका 779 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर कायम.
इंग्लंडचा कॅप्टन जोस बटलर 770 गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर.
भारताचा स्टायलिश फलंदाज तिलक वर्मा 761 गुणांसह पाचव्या क्रमांकावर.
ऑस्ट्रेलियाचा डेंजर मॅन ट्रॅव्हिस हेड 713 रेटिंग
श्रीलंकेचा अनुभवी खेळाडू कुशल परेरा 692 गुणांसह सातवा.
भारताचा ‘Mr. 360’ सूर्यकुमार यादव 691 गुणांसह आठव्या स्थानावर.
ऑस्ट्रेलियाचा बहुमुखी खेळाडू मिशेल मार्श 684 गुणांसह नवव्या स्थानावर.
न्यूझीलंडचा टिम सेफर्ट 683 गुणांसह टॉप-10 पूर्ण करतो.
