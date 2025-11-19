हिवाळ्यात Dandruff का वाढतो?

Anushka Tapshalkar

हिवाळा आणि Dandruff

हिवाळा सुरु झाला की, सर्दी-खोकल्यासोबतच इतरही समस्या सुरु होतात. त्यापैकीच एक म्हणजे कोंडा. पण हिवाळ्यातच कोंडा जास्त का होतो?

Winter

|

sakal

थंड हवा = ड्राय स्काल्प

हिवाळ्यातील कोरडी हवा टाळूतील नैसर्गिक ओलावा कमी करते, त्यामुळे कोंडा वाढतो.

Dry Scalp

| Sakal

Natural Oils ची कमतरता

हिवाळ्यात तापमान कमी असल्याने गरम पाण्याने आंघोळ केली जाते. पण जात्स गरम पाण्याने केस धुतल्याने स्काल्पमधील नैसर्गिक तेल निघून जातात आणि कोरडेपणा वाढतो.

Lack of Natural Oils

|

sakal

Moisture Cycle बिघडते

हिवाळ्यात घाम कमी येतो, त्यामुळे टाळूचा नैसर्गिक moisture balance ढासळतो.

Moisture Cycle Disturbs

|

sakal

Dandruff Flakes जास्त दिसतात

थंड हवेमुळे केसांत static electricity वाढते ज्यामुळे केस फ्रिझी होतात आणि कोंड्याचे पांढरे flakes अधिक स्पष्ट दिसतात.

Dandruff Flakes

|

sakal

Vitamin D ची कमी

सूर्यप्रकाश कमी मिळाल्याने त्वचेची नैसर्गिक पुनर्निर्मिती प्रक्रिया (skin regeneration) मंदावते आणि त्यामुळे कोंडा वाढण्याची शक्यता जास्त होते.

Lack of Vitamin D

|

Sakal

आयुर्वेदानुसार कोंडा

आयुर्वेदात कोंड्याला दारुणक (Darunak) असे म्हणतात. तसेच वात + कफ दोषांच्या असमतोलामुळे टाळू कोरडी होतो आणि पांढरे खवले तयार होतात.

Dnadruff in Ayurveda

|

sakal

कोंडा फक्त बाह्य समस्या नाही

दोषांचं असंतुलन, टाळूचा कोरडेपणा आणि शरीराची प्रतिक्रिया यांचा एकत्र परिणाम म्हणजे हिवाळ्यात वाढणारा कोंडा.

Not Only Outer Problem

|

sakal

रात्री केस मोकळे ठेवून झोपलं तर काय होतं?

Sleeping with open hair is good or not

|

sakal

आणखी वाचा