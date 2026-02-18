ICC T20 Latest Ranking : 'आयसीसी टी20' रँकिंगची ताजी आकडेवारी; अभिषेक शर्मा, इशान किशनचा किताव क्रमांक!

अभिषेक शर्मा पहिल्या क्रमांकावर

Abhishek Sharma ८९१ रेटिंग गुणांसह पहिल्या स्थानावर कायम आहे. सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे त्याने अव्वल स्थान मजबूत केले आहे.

फिल साल्ट दुसऱ्या स्थानी

इंग्लंडचा आक्रमक फलंदाज Phil Salt दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याची स्फोटक फलंदाजी संघासाठी निर्णायक ठरत आहे

पथुम निस्सांका तिसऱ्या क्रमांकावर झेप

ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शानदार शतक झळकावणाऱ्या Pathum Nissankaने तीन फलंदाजांना मागे टाकत तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे.

तिलक वर्मा चौथ्या स्थानी

भारताचा युवा स्टार Tilak Varma चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्याच्या सातत्यपूर्ण धावांमुळे त्याची रँकिंग मजबूत झाली आहे.

पाकिस्तानच्या साहिबजादा फरहादची घसरण

Sahibzada Farhan दोन स्थानांनी घसरून पाचव्या क्रमांकावर आला आहे

सूर्यकुमार यादव सहाव्या स्थानी

भारताचा टी20 स्पेशालिस्ट Suryakumar Yadav सहाव्या क्रमांकावर आहे.

जोस बटलर सातव्या क्रमांकावर

इंग्लंडचा कर्णधार Jos Buttler तीन स्थानांनी घसरून सातव्या स्थानी आहे.

इशान किशन – आठवा क्रमांक

भारताचा आक्रमक यष्टिरक्षक-फलंदाज इशान किशन सध्या आयसीसी टी20 फलंदाज रँकिंगमध्ये 8व्या क्रमांकावर आहे.

टिम सेफर्ट– नववा क्रमांक

न्यूझीलंडचा आक्रमक यष्टिरक्षक-फलंदाज टिम सेफर्ट सध्या आयसीसी टी20 फलंदाज रँकिंगमध्ये 9व्या क्रमांकावर आहे.

ट्रॅव्हिस हेड– 10वा क्रमांक

ऑस्ट्रेलियाचा धडाकेबाज फलंदाज ट्रॅव्हिस हेड सध्या आयसीसी टी20 फलंदाज रँकिंगमध्ये 10व्या क्रमांकावर आहे.

