दिल्लीतील इंडिया गेट बनवायला किती खर्च आला होता?

Shubham Banubakode
दिल्लीचे नाव घेतले की सर्वप्रथम डोळ्यासमोर उभा राहतो तो भव्य India Gate.
४२ मीटर उंच असलेले हे स्मारक पहिल्या महायुद्ध आणि तिसऱ्या अँग्लो-अफगाण युद्धात शहीद झालेल्या भारतीय सैनिकांच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आले.
याचे बांधकाम १९२१ मध्ये सुरू झाले आणि १२ फेब्रुवारी १९३१ रोजी ते पूर्ण झाले, म्हणजेच यासाठी सुमारे दहा वर्षांचा कालावधी लागला.
प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुविशारद Edwin Lutyens यांनी याची रचना केली होती आणि सुरुवातीला याला ‘ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल’ असे नाव देण्यात आले होते.
लाल आणि पिवळ्या बलुआ दगडासह ग्रॅनाइटचा वापर करून हे स्मारक उभारले गेले असून त्याच्या भिंतींवर हजारो शहीद सैनिकांची नावे कोरलेली आहेत.
१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर येथे ‘अमर जवान ज्योती’ प्रज्वलित करण्यात आली, जी शहीदांना आदरांजली अर्पण करणारे प्रतीक ठरली.
ब्रिटिश काळात इंडिया गेटच्या बांधकामाचा स्वतंत्र खर्च स्पष्ट नोंदीत नसला तरी तो सुमारे २ ते ३ लाख रुपये असल्याचे मानले जाते.
आज त्याच आकाराचे आणि रचनेचे स्मारक उभारायचे झाल्यास आधुनिक साहित्य, मजुरी आणि पायाभूत सुविधांमुळे त्याचा खर्च कोट्यवधी रुपयांपेक्षा अधिक होऊ शकतो.
