दिल्लीतील इंडिया गेट बनवायला किती खर्च आला होता?

Shubham Banubakode

इंडिया गेट

दिल्लीचे नाव घेतले की सर्वप्रथम डोळ्यासमोर उभा राहतो तो भव्य India Gate.

India Gate Construction Cost

का बांधण्यात आलं?

४२ मीटर उंच असलेले हे स्मारक पहिल्या महायुद्ध आणि तिसऱ्या अँग्लो-अफगाण युद्धात शहीद झालेल्या भारतीय सैनिकांच्या स्मरणार्थ उभारण्यात आले.

India Gate Construction Cost

बांधकाम कधी सुरु झालं?

याचे बांधकाम १९२१ मध्ये सुरू झाले आणि १२ फेब्रुवारी १९३१ रोजी ते पूर्ण झाले, म्हणजेच यासाठी सुमारे दहा वर्षांचा कालावधी लागला.

India Gate Construction Cost

कोण होतं आर्किटेक्चर?

प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुविशारद Edwin Lutyens यांनी याची रचना केली होती आणि सुरुवातीला याला ‘ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल’ असे नाव देण्यात आले होते.

India Gate Construction Cost

कोणत्या दगडाचा वापर?

लाल आणि पिवळ्या बलुआ दगडासह ग्रॅनाइटचा वापर करून हे स्मारक उभारले गेले असून त्याच्या भिंतींवर हजारो शहीद सैनिकांची नावे कोरलेली आहेत.

India Gate Construction Cost

अमर जवान ज्योतीची स्थापना

१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर येथे ‘अमर जवान ज्योती’ प्रज्वलित करण्यात आली, जी शहीदांना आदरांजली अर्पण करणारे प्रतीक ठरली.

India Gate Construction Cost

बांधकामाचा खर्च किती?

ब्रिटिश काळात इंडिया गेटच्या बांधकामाचा स्वतंत्र खर्च स्पष्ट नोंदीत नसला तरी तो सुमारे २ ते ३ लाख रुपये असल्याचे मानले जाते.

India Gate Construction Cost

आज किती खर्च येईल?

आज त्याच आकाराचे आणि रचनेचे स्मारक उभारायचे झाल्यास आधुनिक साहित्य, मजुरी आणि पायाभूत सुविधांमुळे त्याचा खर्च कोट्यवधी रुपयांपेक्षा अधिक होऊ शकतो.

India Gate Construction Cost

कशी होती शिवरायांची सासरवाडी? इथे आजही आहेत शिवकालीन गढीचे अवशेष

