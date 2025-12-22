ICC T20 Rankings : भारताचा 'T-20' मधील दबदबा कायम! ; 'ICC Ranking'मध्ये 'टीम इंडिया'च अव्वल

Mayur Ratnaparkhe
भारत अव्वल स्थानावर -
भारतीय संघ सध्या 272 रेटिंग पॉइंट्ससह टी-20 क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे.
ऑस्ट्रेलिया –
ऑस्ट्रेलियाचा संघ 267 रेटिंगसह दुसऱ्या स्थानावर आहे.
इंग्लंड –
इंग्लंडचा संघ 258 रेटिंगसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.
न्यूझीलंड –
न्यूझीलंड संघ 251 रेटिंगसह चौथ्या स्थानावर आहे.
दक्षिण आफ्रिका संघ 240 रेटिंगसह पाचव्या स्थानावर आहे.
वेस्ट इंडिज –
वेस्ट इंडिज संघ 236 रेटिंगसह सहाव्या स्थानावर आहे.
पाकिस्तान –
पाकिस्तान स्थिती चिंताजनक आहे. 235 रेटिंगसह 7व्या स्थानावर आहे.
श्रीलंका –
श्रीलंका संघ 228 रेटिंगसह आठव्या स्थानावर आहे.
