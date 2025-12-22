भारतातील सर्वात जुना दरवाजा कोणता आहे? ऐकून आश्चर्य वाटेल...

Mansi Khambe
भारत हा विविधतेचा देश म्हणून ओळखला जातो. त्याचा गौरवशाली आणि समृद्ध इतिहास त्याला इतर देशांपेक्षा वेगळे करतो.
Oldest Gate In India
ESakal
आता आपण इतिहासाबद्दल बोलत आहोत तेव्हा त्याच्या प्राचीन किल्ल्यांचा उल्लेख करणे महत्त्वाचे आहे. हे किल्ले केवळ भव्यतेचे प्रतीक नाहीत तर भारताच्या संस्कृतीचे आणि गौरवशाली इतिहासाचे प्रतिबिंब देखील पाडतात.
Oldest Gate In India
ESakal
या किल्ल्यांच्या प्रवेशद्वारांवर आजही अनेक प्राचीन दरवाजे आहेत. ज्यांनी विविध राजे आणि सम्राटांच्या कारकिर्दीचे साक्षीदार आहेत. या संदर्भात भारतात एक किल्ला आहे.
Oldest Gate In India
ESakal
जो भारतातील सर्वात जुना दरवाजा म्हणून ओळखला जातो. जो आजही वापरात आहे. भारतातील सर्वात जुना दरवाजा अष्टधातु दरवाजा आहे.
Oldest Gate In India
ESakal
जो आजही वापरात आहे आणि राजस्थानमधील भरतपूर येथील लोहगड किल्ल्यावर आहे. ते एकेकाळी चित्तोडगड किल्ल्याचा भाग होते. हा दरवाजा मूळतः चित्तोडगड किल्ल्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ होता.
Oldest Gate In India
ESakal
अलाउद्दीन खिलजीने १३०३ मध्ये हा दरवाजा लुटला आणि तो दिल्लीला आणला. नंतर हा दरवाजा दिल्लीच्या लाल किल्ल्यात बसवण्यात आला. हा दरवाजा बराच काळ लाल किल्ल्यात राहिला.
Oldest Gate In India
ESakal
परंतु १७६५ मध्ये भरतपूरचे जाट महाराजा जवाहर सिंग यांनी तो जिंकला आणि भरतपूरला आणला आणि भरतपूर किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारावर तो स्थापित केला.
Oldest Gate In India
ESakal
हा दरवाजा भरतपूर किल्ल्याच्या अजिंक्यतेचे प्रतीक आहे. जो कोणीही जिंकू शकलेला नाही. भारतातील हे प्रसिद्ध द्वार आठ धातूंनी बनलेले आहे: लोखंड, सोने, चांदी, तांबे, कथील, जस्त, शिसे आणि पारा.
Oldest Gate In India
ESakal
हे द्वार मोठ्या ताकदीने बांधले गेले होते. शिवाय, त्याच्या आठ धातूंमुळे ते एक मौल्यवान द्वार मानले जात असे. आजही पर्यटक हे द्वार पाहण्यासाठी भरतपूरमधील लोहगडला भेट देतात.
Oldest Gate In India
ESakal
काही स्त्रोतांमध्ये अलाई दरवाजा हा सर्वात जुना दरवाजा मानला जातो. १३११ मध्ये अलाउद्दीन खिलजीने बांधलेला हा दरवाजा कुतुबमिनारचे प्रवेशद्वार म्हणून काम करत होता.
Oldest Gate In India
ESakal
काही स्त्रोतांमध्ये दिल्लीतील लाल कोट किल्ल्याच्या दरवाज्यांचाही उल्लेख आहे, जो दिल्लीतील पहिला किल्ला होता, जो राजा अनंगपाल सिंह तोमर यांनी स्थापन केला होता.
Oldest Gate In India
ESakal
फक्त काही अवशेष शिल्लक आहेत. त्यामुळे, हा दरवाजा आता वापरात नाही. म्हणूनच अष्टधातु दरवाजा सर्वात जुना मानला जातो.
Oldest Gate In India
ESakal
Handshake History
ESakal